Оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев предизвика трус в политическите среди. Още повече след лаконичния му коментар и намека, че не иска да е фасада.
Вътрешният министър Иван Демерджиев сподели, че е изненадан и му пожела успех в политическата кариера. По актуалната тема думата взе и писателката Силвия Атипова. Според нея напускането на Кандев е началото на края на премиера Румен Радев. Ето защо тя смята така:
Искате ли да ви кажа защо напускането на Георги Кандев от МВР е началото на края на Радев? Мога много да се обяснявам, но ще посоча само цифрите: в първите 38 минути на поста му във Фейсбук са реагирали 11 хиляди и 400 човека.
А са го споделили 1 400. На такава популярност се радва само Дара в момента, след като спечели Евровизия. Само дето Дара не влияе на живота на хората ежедневно. МВР влияе и Кандев ясно казва, че МВР не става. Тик-так, Радев. Тик-так, категорична е Атипова.
Силвия Атипова e писателка, представена от международната литературна агенция "Дарли Андерсън“ и маркетинг мениджър. Магистър по творческо писане и специалист по "Компютърни технологии в графиката и мултимедията“. Живяла е във Великобритания и Белгия.
милковив
преди 1 ч. и 20 мин.
Сульо и Пульо вече разбира от всичко и се пише за политически анализатор! Аз пък имам по-простичко обяснение - тоя Кандев, дето само гледа лошо зад гърба на всички е поканен от меките китки ППДБ за кандидат за президент или вице. Така, че вероятно всичко се свежда пак до едни пари.
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