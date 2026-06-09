Оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев предизвика трус в политическите среди. Още повече след лаконичния му коментар и намека, че не иска да е фасада.

Вътрешният министър Иван Демерджиев сподели, че е изненадан и му пожела успех в политическата кариера. По актуалната тема думата взе и писателката Силвия Атипова. Според нея напускането на Кандев е началото на края на премиера Румен Радев. Ето защо тя смята така:

Искате ли да ви кажа защо напускането на Георги Кандев от МВР е началото на края на Радев? Мога много да се обяснявам, но ще посоча само цифрите: в първите 38 минути на поста му във Фейсбук са реагирали 11 хиляди и 400 човека.

А са го споделили 1 400. На такава популярност се радва само Дара в момента, след като спечели Евровизия. Само дето Дара не влияе на живота на хората ежедневно. МВР влияе и Кандев ясно казва, че МВР не става. Тик-так, Радев. Тик-так, категорична е Атипова.

Силвия Атипова e писателка, представена от международната литературна агенция "Дарли Андерсън“ и маркетинг мениджър. Магистър по творческо писане и специалист по "Компютърни технологии в графиката и мултимедията“. Живяла е във Великобритания и Белгия.