Благовест и Светослав Аргирови се върнаха към спомените от студентските си години, първите успехи на сцената и личния си живот в рубриката "Тук и сега“ с Деси Банова-Плевнелиева. Двамата изпълнители разказаха за пътя от детските музикални изяви в Пловдив до превръщането си в едни от най-популярните артисти в България, информира Plovdiv24.bg.

"Още като прекрачих прага и усетих, че нещо ми се преобърна тук в стомаха. Много спомени имаме тук. Четири години бяхме студенти в Консерваторията“, споделиха братята.

Началото започва в Пловдив

Музиката влиза в живота им още в ранна детска възраст. Въпреки че семейството им има силни традиции в медицината, те поемат по артистичен път.

Благовест и Светослав започват да пеят на 6-7 години в хор "Детска китка“, а по-късно стават солисти на Детския радиохор. След това продължават обучението си в Музикалното училище, където изучават виолончело и пиано.

Славата идва неочаквано

Двамата признават, че не са били подготвени за огромния интерес след излизането на първия им албум, който продава над 400 хиляди копия.

Само за няколко месеца популярността им нараства до степен, в която не могат спокойно да използват градския транспорт. Това ги кара да изкарат шофьорски книжки и да си купят автомобил.

Спомените им включват и драматичен първи концерт в спортна зала, където ентусиазирана публика събаря колоните и събитието приключва след едва една изпълнена песен.

По това време братята получават около 200 писма дневно, като по-голямата част от тях съдържат предложения за брак.

Любов и живот в Норвегия

Съпругите си двамата срещат на по-късен етап от живота си. Светослав разказва, че се е запознал със своята половинка в Норвегия, където тя дори не е подозирала за популярността му в България. Изпълнителите описват живота си в скандинавската страна с думите: "България за купон, Норвегия за работа“. Според тях най-големите предимства там са сигурността, добрата организация и дигитализацията, докато климатът не е сред нещата, които им липсват.

Телепатична връзка между братя

Благовест и Светослав споделят, че като близнаци усещат силна връзка помежду си.

"Ние постоянно се караме и след половин час сме пак приятели“, признават те.

По думите им между тях никога не е съществувала конкуренция, а взаимно допълване и подкрепа.

Приятелства и срещи с Ванга

През годините братята изграждат приятелства с редица популярни личности, сред които певците Тони Димитрова, Лили Иванова и Васил Найденов, както и футболистът Христо Стоичков. Те разказаха и за срещите си с пророчицата Ванга, пред която често изпълнявали народни песни на два гласа.

"Каквото ни е казала, всичко е станало точно така, както тя го каза“, спомнят си двамата.

Според тях Ванга ги е насочила към тогавашния председател на Комитета за култура Георги Йорданов в момент, когато са срещали затруднения в професионалния си път.

Най-голямото чудо

В края на разговора Благовест и Светослав Аргирови определиха здравето като най-голямото чудо в живота си.

Към него те добавят и своите семейства – съпругите, децата и внуците си, които определят като най-ценния подарък, който съдбата им е дала през годините.