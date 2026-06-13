Джими Доналдсън, по-известен като MrBeast, достигна исторически рекорд в YouTube, превръщайки се в първия индивидуален създател на съдържание с 500 милиона абонати в платформата.

Американският инфлуенсър за първи път стана най-абонираният индивидуален канал през ноември 2022 г., а през юни 2024 г. затвърди позицията си като най-следвания канал в YouTube като цяло. Един от най-емблематичните му проекти – видеото "6,000 Squid Game In Real Life!“ – се доближава до 1 милиард гледания и се счита за повратен момент в развитието на мащабното онлайн съдържание.

Сред най-обсъжданите му проекти са масовите състезателни формати "50 YouTubers Fight for ,000,000“ и неговото продължение от април 2026 г. "50 Streamers Fight for ,000,000“, които превръщат YouTube съдържанието в глобална интерактивна "игра“ с участници от целия свят.

Освен развлекателните проекти, MrBeast е известен и със значими благотворителни инициативи. Кампанията #TeamTrees събра над 25 милиона долара за засаждане на над 25 милиона дървета, а #TeamSeas – над 30 милиона долара за почистване на океани и водни басейни. През 2025 г. той и създателят Марк Роубър стартираха #TeamWater, която привлече създатели от 115 държави и събра около 40 милиона долара в подкрепа на WaterAid.