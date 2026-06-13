Слави Трифонов отговори по своему на казуса с президентката на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова, която при посещението си в България, по думите на шоумена, накарала българските журналисти да й задават въпросите на английски, "за да ги разбирала по-добре".

Отговорът на Трифонов, куплет от емблематичната "Откога се е, мила моя майно льо, зора зазорила", транскрибиран на английски. "Уен дъ форъстс енд дъ бийчис софтли сай... Дей уийп фор дъ войвоуд, войвоуд тире дъ кептън", написа той в социалните мрежи и завърши с послание: "Май диър Гордана, дис сонг уоз джъст фор ю."

Plovdiv24.bg ви предоставя публикацията на Трифонов, без радакторска намеса:

Македонската президентка, извинете - северномакедонската президентка Гордана Силяновска-Давкова, при посещението си в България накара българските журналисти да ѝ задават въпросите си на английски, за да ги разбирала по-добре.

Вече не знам какви чувства изпитвам към тия македонци. Извинете - северномакедонци. Цялата тая омраза към нас и към всичко, свързано с нас, е абсолютно неразбираема и вече предизвиква само отвращение.

Всичко е ясно. Исторически, географски, емоционално, ментално - всичко е ясно. И е толкова тъжно.

Обаче техният президент, въпросната Гордана Силяновска-Давкова, ме развеселява. Лично мен. И жалкият ѝ опит да накара българските журналисти да ѝ задават в България въпросите си на английски. Това е толкова позорно.

Затова сега аз лично ще отправя към нея един поздрав. Един куплет от една от любимите ми български песни от македонския край, която винаги съм пял с пълно гърло, обикновено пред десетки хиляди българи, които също с пълно гърло са пеели заедно с мен.

Този път обаче е конкретно за един човек - специален поздрав за северномакедонския президент Гордана.

И така:

Уен дъ форъстс енд дъ бийчис софтли сай,

Уен дъ форъстс енд дъ бийчис софтли сай,

Уен дъ форъстс растъл ин дъ уинд,

Дей уийп фор дъ войвоуд, войвоуд тире дъ кептън.

Май диър Гордана, дис сонг уоз джъст фор ю. Ай хоуп ю ъндърстуд ми коректли. Гудбай, гуд найт, енд хеви найс дей. Юр фен, Слави Трифонов.