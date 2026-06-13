Бойко Борисов навършва 67 години днес, 13 юни. Три пъти министър-председател, безспорен дълголетник на върха на българската политика и лидер на ГЕРБ от създаването й преди близо две десетилетия, Борисов остава една от най-разпознаваемите и най-коментираните фигури в страната. Политик, чието име не слиза от заглавията нито във властта, нито извън нея. Рожденият му ден традиционно събира поздравления от цялата партийна вертикала, а равносметката на изминатия път е внушителна с какъвто и аршин да се мери.

От Банкя до върха на държавата

Роден през 1959 г. в Банкя, Борисов извървява нетипичния за българската политика път, от пожарникарската академия и охранителния бизнес през поста главен секретар на МВР до кметския стол на София през 2005 г. Само четири години по-късно създадената от него партия ГЕРБ печели парламентарните избори и той застава начело на правителството, пост, на който ще се връща общо три пъти, управлявайки страната с прекъсвания повече от десетилетие.

Никой друг политик от прехода насам не е печелил толкова пъти доверието на избирателите на национални избори и не е оглавявал толкова кабинета. Дори в периодите извън изпълнителната власт Борисов остава гравитационният център на българската политика, фигурата, спрямо която се позиционират и съюзници, и опоненти.

Стилът "Борисов"

Феноменът има и свое обяснение отвъд политическите конюнктури. Прякото, непосредствено говорене, демонстративната близост с "обикновения човек", умението да омаловажи кризата с една реплика и да превърне дори критиката в своя сцена, стилът "Борисов" се изучава от политолозите и се имитира от подражатели, но в оригинал остава един. Към него се добавят страстта към футбола, която го отведе и на терена като играч в професионален мач, черният пояс по карате и образът на човек, който кара джипа сам и вдига телефона по никое време.

67 години и нула намерения за пенсия

Най-показателното за юбиляря е, че разговорът за политическото му наследство така и не започва, защото самият той отказва да го превърне в минало време. На 67 Борисов продължава да бъде активен лидер на най-голямата партия в страната, фактор във всяка конфигурация на властта и политик, без чието мнение не минава нито един голям дебат. Опонентите му предричаха залез многократно през годините; календарът всеки път ги опровергаваше.

Колкото и полярни да са оценките за него, а малко български политици делят общественото мнение така категорично, едно е извън спора: историята на последните двайсет години в България не може да бъде разказана без Бойко Борисов. Честит рожден ден!