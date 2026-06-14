Журналистът и водещ на предаването "Лице в лице“ по bTV Цветанка Ризова беше удостоена с голямата награда за телевизионна журналистика "Свети Влас“. Отличието беше връчено по време на 16-ото издание на церемонията, която ежегодно събира едни от най-уважаваните представители на българските медии.

Наградените бяха избрани от авторитетно жури, оглавявано от доц. Георги Лозанов. В състава му влизаха още Копринка Червенкова, Стефан Димитров, Антоний Георгиев и проф. Боян Знеполски.

По време на събитието участниците почетоха паметта на създателя на наградите от сдружение "Кръг 11“ Иван Гарелов, както и на Любен Дилов-син.

След получаването на отличието Цветанка Ризова сподели, че приема наградата като признание, но и като стимул за бъдеща работа. Тя отбеляза с усмивка, че отличието е "отлежало“, тъй като е присъдено за предходната година. По думите ѝ най-голямата оценка за труда на журналиста остава доверието на зрителите и стремежът непрекъснато да надгражда собствените си професионални постижения.

Ризова подчерта, че не се съревновава с колегите си, а единствено със себе си, като се стреми постоянно да повишава стандартите в работата си.