Постигането на добра физическа форма и дълголетие не е въпрос на експресни диети, а на дълъг процес, който изисква цялостна промяна в начина на живот. Това сподели шеф готвачът и експерт по хранене за дълголетие Силвена Роу в ефира на предаването "Събуди се“ по NOVA. Тя допълни, че трите основни стълба за постигането на тази цел са здравословното хранене, правилният сън и ефективното управление на стреса. По нейните думи бързите резултати се връщат еднакво бързо към старото положение, защото всичко в живота на човека зависи от отношението му към собствения организъм.

Като част от правилните навици кулинарният експерт препоръча на хората в добро здраве да практикуват периодично гладуване. Тя обясни, че ако последното ядене за деня е към петнадесет или шестнадесет часа, а следващото се отложи за сутринта към девет или десет часа на другия ден, този прозорец дава възможност на чревния тракт и мозъка да се изчистят и преориентират. Когато гладуването продължи над шестнадесет часа, в организма се задейства процесът аутофагия, при който тялото започва да се самопречиства на клетъчно ниво. Поради тази причина Силвена Роу пътува активно и споделя знанията си с младото поколение от Дубай до Пловдив, където учи студенти как се прави здравословен шоколад.

Важна роля в този режим заема и почивката, като експертът определя съня като истинския безплатен лукс. Тя съветва хората да си лягат по-рано, около двадесет и един часа, тъй като сънят действа като чистачка за главата, премахваща ненужните мисли, спомени и негативни емоции. Освен това нощният покой осигурява почивка за целия организъм, тъй като тогава се спира приемът на храна. Кулинарната звезда даде пример със себе си, като сподели, че си ляга между двадесет и тридесет и двадесет и един часа и спи по десет или дванадесет часа, което директно помага за поддържането на кожата и доброто състояние на тялото.

По отношение на имунната система шеф готвачът обясни, че седемдесет процента от нея живее в чревния трак. За нейното подсилване тя препоръча умерена и правилна консумация на качествени протеини, качествени фибри и съвсем малък процент алтернативни въглехидрати. За силен имунитет Силвена Роу акцентира върху редовния прием на витамини, минерали и най-вече зеленини, тъй като те са богати на полезни полифеноли и антиоксиданти. Тя посочи, че от октомври до март прилага специална лична система за подсилване на организма и подчерта, че храната трябва да се възприема като код и информация за нашите клетки.