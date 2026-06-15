Актрисата Ан Шедийн, известна с ролята си на Кейт Танер в американския телевизионен сериал "Алф“, е починала на 77-годишна възраст. Информацията беше потвърдена от нейни близки в социалните мрежи, които уточниха, че смъртта е настъпила в съня ѝ. Шедийн участва в общо 101 епизода на ситкома, излъчван първоначално в четири сезона между 1986 и 1990 г., а по-късно и в България по БНТ. Тя оставя след себе си една дъщеря.

Към настоящия момент от четиримата актьори, изпълняващи ролите на семейство Танер, жива е единствено Андреа Елсън (изиграла дъщерята Лин), която е на 57 години и работи като йога инструктор . Вторият жив ключов участник в проекта е 73-годишният Пол Фуско - създател на поредицата, кукловод и глас на главния герой Алф зад кадър.

Останалите основни актьори от сериала са починали през годините. Изпълнителят на ролята на бащата Уили Танер - Макс Райт, почина през 2019 г. на 75-годишна възраст след онкологично заболяване. Бенджи Грегъри, който влезе в ролята на сина Брайън Танер, почина през юни 2024 г. на 46-годишна възраст вследствие на топлинен удар.

Сред починалите членове на екипа са и второстепенните актьори. Мишу Месарош, който носеше костюма на Алф в сцените в цял ръст, почина през 2016 г. на 76 години. Екранното семейство съседи Очмонек също не е сред живите – Джон Ламота (Тревор) почина през 2014 г., а Лиз Шеридан (Ракел) – през 2022 г. на 93-годишна възраст.