Световноизвестната певица Бони Тайлър се събуди от медикаментозна кома в интензивното отделение на болница в град Фаро, Португалия, въпреки че общото ѝ здравословно състояние все още остава тежко. Доскорошното поставяне в изкуствена кома на 75-годишната изпълнителка на хита "Total Eclipse of the Heart" беше предприето от медицинските екипи, за да се подпомогне организмът ѝ след претърпени усложнения.

Екипът на певицата сподели официално, че макар състоянието ѝ да бележи подобрение, самият процес по възстановяване се развива много бавно.

Проблемите със здравето на звездата започват в Португалия, където тя притежава собствен имот. Скоро след пристигането си там, малко след като е получила неясни резултати от медицински изследвания в Лондон, Тайлър започва да изпитва силни коремни болки. Тя е откарана спешно в лечебното заведение във Фаро, където се налага незабавна коремна операция. Първоначалните съобщения сочат, че интервенцията е преминала успешно, но месец по-късно се появяват сериозни следоперативни усложнения, наложили въвеждането ѝ в изкуствена кома. По данни на медиите, лекарите са направили опит да я изведат от това състояние още преди няколко седмици, но тогава изпълнителката е развила сърдечен арест.

Във връзка с тежкия здравословен период, мениджърът на певицата направи официално изявление с призив за осигуряване на пълно уединение. Поради продължаващото лечение, абсолютно всички планирани концерти на Бони Тайлър до края на август са официално отменени. От мениджмънта на изпълнителката разпространиха съобщение, в което изразяват огромна признателност към почитателите от целия свят за оказаното съчувствие и моралната подкрепа в този критичен момент.

Сегашната хоспитализация контрастира с думите на самата Тайлър, споделени броени седмици преди инцидента. В интервю за списание Hello! тя бе декларирала пълна увереност в собственото си здраве, споделяйки, че се намира в достатъчно добра физическа форма и изпитва истинско удоволствие от сценичните си изяви.