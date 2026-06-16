Холивудската легенда Джейн Сиймур официално се сгоди за своя партньор Джон Замбети след близо три години съвместен живот. 75-годишната актриса, световноизвестна с ролята си в емблематичния сериал "Д-р Куин Лечителката“, прие предложението на своя избраник, който съчетава кариерата на музикант с професията на лекар в спешно отделение.Новината беше потвърдена лично от двойката в интервю за списание "People“ информира Plovdiv24.bg.

При подготовката на предложението Джон Замбети вложил дълбок смисъл в избора на бижуто. Вместо традиционните годежни модели с един централен скъпоценен камък, той се спрял на дизайн с два камъка. По думите на музиканта, този избор символизира двамата партньори и техните специфични житейски пътища, които в крайна сметка са се събрали в обща история. "Помислих си, че това сме ние – две отделни истории, които в крайна сметка се събират в една“, споделя Замбети.

Самото предложение за брак, направено на Свети Валентин в дома им в Малибу – ден преди рождения ден на актрисата, преминало през неочаквани комични препятствия. Когато Замбети отворил кутийката, пръстенът изскочил и паднал върху леглото. В опита си да го вземе, бъдещият младоженец се озовал под самото легло и дори не успял да излезе самостоятелно оттам. Случилото се предизвикало неудържим смях у двамата, а Сиймур, макар да е подозирала за предстоящата стъпка, останала напълно изненадана от точния момент. Отговорът на актрисата обаче бил категорично "да“, тъй като тя винаги е вярвала в чувствата между тях.

Връзката между двамата се радва на пълно одобрение, обич и подкрепа от страна на техните големи семейства. Замбети има две деца от предишен брак, продължил 43 години, докато Сиймур е майка на шест деца. Според актрисата именно одобрението на близките е направило щастието им още по-пълно. Бъдещите младоженци все още не са уточнили конкретните детайли около предстоящата сватбена церемония, но са благоразположени да отпразнуват любовта си заедно със семейството и най-близките си приятели.

След четири брака и поредица от житейски изпитания, Джейн Сиймур признава, че е открила нещо, което дълго време не е вярвала, че ще намери отново – безусловна любов, доверие и спокойствие. Звездата споделя, че чувства единствено подкрепа и определя Джон като най-добрия, най-грижовния и най-любящия човек, когото е срещала досега.