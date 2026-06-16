Враждебността на Анджелина Джоли към бившия ѝ съпруг Брад Пит се подхранва от твърденията, че актьорът е отхвърлил нейния опит за помирение след раздялата им, докато децата им окончателно застават на страната на майка си. През последното десетилетие звездата от "Боен клуб“ почти не е виждал шестте си наследници, които последователно предприемат стъпки за официалното премахване на фамилията Пит от имената си.

Най-големите деца в семейството – Мадокс, Пакс, Захара и Шайло – вече официално са премахнали фамилията на баща си. Очаква се близнаците Вивиен и Нокс да направят същата стъпка веднага след като навършат 18 години през следващия месец. Според източници от обкръжението им, Джоли е възхитена от лоялността на децата си и възприема решението им да прекъснат контактите с Пит като върховно отмъщение, провокирано от неговия отказ да се съберат отново.

Медийните информации сочат, че Пит е "отхвърлил“ предложението на Джоли след ескалиралия скандал в семейния самолет през септември 2016 г., който сложи край на връзката им. Тогава актрисата обвини съпруга си, че я е хванал, разтърсил и е излял алкохол върху част от децата им. Последвалото разследване на ФБР и службите за закрила на детето, приключило с доклад от 53 страници, оневини напълно Брад Пит, но актьорът веднага потърси професионална помощ за проблемите си с алкохола и остава трезвен до днес. Източници, близки до Джоли, обаче отричат тя да е търсила класическо "помирение“ и настояват, че тя просто е участвала в дългогодишна семейна терапия с Пит и децата в опит да се възстановят от травматичните събития, довели до развода.

По време на съдебното дело за попечителство, продължило месеци наред, децата са били консултирани с терапевти и са имали възможност да изразят личното си мнение. Близки до Пит споделят, че за него е било изключително тежко да приеме факта, че те са застанали на страната на майка си. По думите на негови познати, актьорът е посрещнал Деня на бащата в дълбока тъга и пълна самота, изпитвайки болезнена липса по семейните събирания и моментите, в които децата са му подарявали ръчно изработени картички.

Пит изпитва сериозни опасения, че връзката с наследниците му е загубена безвъзвратно, тъй като след близо десетилетие на ограничени контакти те на практика не го познават достатъчно добре. За да се справи с емоционалната болка, 62-годишният актьор се е посветил изцяло на професионалните си ангажименти, като работи непрекъснато, снима се и продуцира филми едновременно. Въпреки тежката ситуация, приятелите му твърдят, че той не губи надежда и вратата му остава отворена, вярвайки, че един ден децата сами ще намерят пътя обратно към него.