Кметът на родопското село Забърдо Валентин Черпоков, който е избран за посланик на мира от България, продължава да изпраща послания до световните лидери с молба да спрат войните. На специална пресконференция днес той оповести нови инициативи в това отношение, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Във връзка с фестивала "Гълъб на мира", който се провежда за четвърта поредна година, кметът показа подаръците, които са символ на мира и които ще изпрати до седем световни лидери. По този начин той иска да привлече вниманието им и да се моли да спрат тези войни.
Черпоков разказа за всичките организирани от него инициативи досега, като отбеляза, че тази година от селото са пуснали 81 гълъба, в Деня на Европа - 9 май, толкова, колкото години има от края на Втората световна война.
Кметът обясни, че абсолютно всичко си прави сам, не ползва никакви субсидии, няма бюджет. Но въпреки това е сигурен, че това ще има голям отзвук.
Селото е кандидатствало и за "Рекордите на Гинес" за единствената творба от военни каски на тема мир.
Припомняме, че за Деня на Европа – 9 май през 2024 година, в чепеларското село бе открит паметник на мира. Петметровият паметник е изработен от над 300 военни каски, с които са оформени буквите МИР.
Кметът Валентин Черпоков обясни още, че има няколко приоритета, които следва и те са свързани с мира в световен мащаб и спиране на войната по пътищата.
От 2004 година досега, винаги преди Нова година, в селото се прави голям курбан и се спират шофьорите по пътя за Смолян, за да им се напомни, че жертвите по пътищата трябва да спрат.
Черпоков се похвали, че и тази година ще изпрати подарък на неговия приятел Доналд Тръмп. Каската с гълъб ще бъде придружена и от писмо, в което ще го поздрави за неговата 80-годишнина. Текстът на писмото гласи "Искрено се надявам, че благодарение на вашите усилия утрешният ден и децата ни ще живеят в мир". Той разказа и за песента за мира, която му изпрати миналата година, като в сегашното писмо му напомня по-често да си я слуша тази песен.
Кметът на Забърдо си има и други любимци от световните лидери. Това са Путин, китайският президент и Ердоган. В писмото до Путин му пише, че българският народ го обича, но трябва да спре тази война. И е сигурен, че до два, три месеца тази война наистина ще спре. Изпраща писмата до посолствата на държавите.
От българските лидери ще даде подарък каска с гълъб само на Румен Радев и на президента Илияна Йотова. Ще им ги занесе лично.
Няма посланик, който да не е идвал в Забърдо, твърди Черпоков. Кметът ги води на "Чудните мостове" и им показва всичките 54 атракции, които той е направил. По този начин той си рекламира селото и България. Първото виенско колело е направено в Забърдо от дърво, например, казва кметът. Колелото е забърдовско, не е виенско и аз мислех да ги съдя, но се отказах, добавя той.