Кметът на родопското село Забърдо Валентин Черпоков, който е избран за посланик на мира от България, продължава да изпраща послания до световните лидери с молба да спрат войните. На специална пресконференция днес той оповести нови инициативи в това отношение, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Искам да покажа, че може да си кмет на малко място, но пак може да се бориш за мир. Мисля, че моето послание достига до много хора, каза Черпоков.

Във връзка с фестивала "Гълъб на мира", който се провежда за четвърта поредна година, кметът показа подаръците, които са символ на мира и които ще изпрати до седем световни лидери. По този начин той иска да привлече вниманието им и да се моли да спрат тези войни.

Черпоков разказа за всичките организирани от него инициативи досега, като отбеляза, че тази година от селото са пуснали 81 гълъба, в Деня на Европа - 9 май, толкова, колкото години има от края на Втората световна война.

Кметът обясни, че абсолютно всичко си прави сам, не ползва никакви субсидии, няма бюджет. Но въпреки това е сигурен, че това ще има голям отзвук.

Селото е кандидатствало и за "Рекордите на Гинес" за единствената творба от военни каски на тема мир.

Припомняме, че за Деня на Европа – 9 май през 2024 година, в чепеларското село бе открит паметник на мира. Петметровият паметник е изработен от над 300 военни каски, с които са оформени буквите МИР.

Кметът Валентин Черпоков обясни още, че има няколко приоритета, които следва и те са свързани с мира в световен мащаб и спиране на войната по пътищата.

© Plovdiv24.bg

От 2004 година досега, винаги преди Нова година, в селото се прави голям курбан и се спират шофьорите по пътя за Смолян, за да им се напомни, че жертвите по пътищата трябва да спрат.

Удовлетворен съм от това, което правя, тъй като, когато започнахме жертвите бяха 1500 за година, а сега са 500. Това е пак много за една малка държава като България, каза кметът.

Черпоков се похвали, че и тази година ще изпрати подарък на неговия приятел Доналд Тръмп. Каската с гълъб ще бъде придружена и от писмо, в което ще го поздрави за неговата 80-годишнина. Текстът на писмото гласи "Искрено се надявам, че благодарение на вашите усилия утрешният ден и децата ни ще живеят в мир". Той разказа и за песента за мира, която му изпрати миналата година, като в сегашното писмо му напомня по-често да си я слуша тази песен.

С папата също кореспондираме често. Той е един от моите любимци, тъй като най-често споменава думата мир, каза Черпоков.

Кметът на Забърдо си има и други любимци от световните лидери. Това са Путин, китайският президент и Ердоган. В писмото до Путин му пише, че българският народ го обича, но трябва да спре тази война. И е сигурен, че до два, три месеца тази война наистина ще спре. Изпраща писмата до посолствата на държавите.

От българските лидери ще даде подарък каска с гълъб само на Румен Радев и на президента Илияна Йотова. Ще им ги занесе лично.

Няма посланик, който да не е идвал в Забърдо, твърди Черпоков. Кметът ги води на "Чудните мостове" и им показва всичките 54 атракции, които той е направил. По този начин той си рекламира селото и България. Първото виенско колело е направено в Забърдо от дърво, например, казва кметът. Колелото е забърдовско, не е виенско и аз мислех да ги съдя, но се отказах, добавя той.