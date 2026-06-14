Незаконни постройки в трасето на Югоизточния обход от "Скобелева майка" до кръговото кръстовище на "Асеновградско шосе" блокират изпълнението на строителния обект. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на питане от депутата от 16 МИР Ангел Георгиев. Plovdiv24.bg научи от свои източници, че по пътното трасе има масивни тухлени сгради и високи бетонни огради.

Постройките се намират в землището на община Пловдив. Според заместник-кмета по строителство инж. Хакъ Сакъбов става въпрос за навеси и част от ограда. Съществуването им е било констатирано при обход на терена. Преди издаването на разрешението за строеж на обекта са били отчуждени с предварително изпълнение. Постройките трябва да бъдат премахнати или от собствениците, или от изпълнителя. Министър Шишков обясни, че общината има срок до две седмици да осигури документите за събарянето и разчистването на терена.

Не е ясно как ще бъдат накарани собствениците на въпросните постройки сами да ги премахнат, след като те вече са отчуждени и най-вероятно им е платена договорената сума. Това означава, че ще се разчита на избрания изпълнител на Югоизточния обход, за да не се губи време за нова обществена поръчка конкретно за тази дейност. Процедурата изисква издаване на възлагателно писмо, подготвяне на План за безопасност и здраве и План за управление на строителни отпадъци. Ще трябва също така да се подпише и нов анекс към основния договор, предвиждащ съответното финансиране.

Друга пречка е наличието на трафопост, който трябва да се измести, за което пък се подготвя съответното споразумение с EVN.

Най-същественият елемент в изпълнението на проекта е необходимостта от преработка на проекта. Това се налага заради констатираната слаба земна основа и необходимостта от стабилизация на почвата. Заместник-председателят на УС "Трейс Груп Холд" АД инж. Боян Делчев в интервю за Plovdiv24.bg още през април съобщи, че повече от половин година дружеството води кореспонденция с АПИ относно препроектирането.

Не е наш ангажимент да контактуваме с проектанта. Това трябва да направи пътната агенция. В същото време обаче сроковете за нас текат, обясни тогава инж. Боян Делчев.

Проектът за Югоизточния обход е от 2013 г. и актуализацията и корекциите в него трябва да се направят от автора, който да предложи варианти за решение на проблема. Оказва се, че по цялото трасе от п. в. "Скобелева майка" до кръговото кръстовище с Асеновградско шосе има 1 метър почвен хумус, който трябва да се махне. Идентичен казус с хумуса, но в по-лек вариант, е имало при разширяването на пътя Пловдив - Асеновград.

Определено на този обект не му върви. През есента на 2024 г. беше направена четвъртата първа копка за Югоизточния обход. Година по-късно държавата обяви, че са приключили отчуждителните процедури на частни имоти по трасето и уж даде зелена светлина на изграждането му. Тогава на мястото беше струпана цяла армия строителна техника - 30-40 камиона и още десетки багери и булдозери, които чакаха знак да се втурнат в работа. Днес става ясно, че административните процедури не са приключени. Безвъзвратно пропуснати 9 месеца. Цяла бременност!