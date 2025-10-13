Зелена светлина за Югоизточния обход на Пловдив

© Plovdiv24.bg Скоро се очаква да започне реалното изграждане на Югоизточния обход на Пловдив след приключване на отчуждителните процедури за 48 частни имота в землищата на Пловдив и селата Ягодово и Брестник в община Родопи. Отчуждаването е на стойност 1 676 228 лева за сметка на бюджета на агенция “Пътна инфраструктура". След плащанията в най-кратки срокове ще се издаде строително разрешение за цялото трасе от пътен възел "Скобелева майка" до Асеновградско шосе, предава Plovdiv24.bg.



Съгласуването на проекта и преговорите между община Пловдив, държавните институции АПИ и НКЖИ, частната енергокомпания EVN продължиха цяла година след четвъртата първа копка на обекта при разклона за село Ягодово. Тогава трябваше да започне изграждането на участък от около 150 метра, за който има издадено разрешение за строеж. За целия път от 4,5 километра предстои да се издаде строително разрешение.



Година по-късно - през септември 2025 г. Министерски съвет взе решение да се отчуждят имоти – частна собственост, необходими за изграждането на обект "Път П-56 пътен възел "Скобелева майка“ – път П-86 (Югоизточен обход на гр. Пловдив) от км 98+000 до км 102+820“. Терените, 48 на брой, се намират в землищата на гр. Пловдив и селата Ягодово и Брестник в община Родопи.



Пътят ще е почти успореден на железопътната линия и ще завършва при кръговото кръстовище за Асеновград. Новата скоростна отсечка ще е с габарит Г20 - с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока, и банкети. Планирано е изграждане на надлез над ж.п. линията Пловдив – Димитровград, с дължина 86 м.



Срокът на строителните работи е 18 месеца. Договорът с изпълнителя "Трейс Груп Холд“ АД е от 2021 г. и е на стойност 41 430 000,58 лв. с ДДС. Строителният надзор е възложен на "План Инвест Пловдив“ ЕООД. Техният договор е за 576 000 лв. с ДДС. Твърде е вероятно сумите да бъдат актуализирани.