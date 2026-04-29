"Бизнесът за Пловдив" предупреди, че лимитът на търпението им вече е изчерпан и са готови на по-крайни действия за приключване на казуса с мантинелите на Околовръстния път на града. Това каза в интервю за Plovdiv24.bg изпълнителният директор на организацията Александър Стайков.

Близо два месеца след среща в разширен състав при служебния областен управител не са предприети конкретни действия за решаване на проблема. Стайков припомни, че на въпросната среща представители на Областната дирекция на полицията са представили списък от предложения, които назад във времето са предоставили на Агенция "Пътна инфраструктура". Сред мерките са изчистване на растителността, премахване на мантинелите в участъци, където е възможно, както и ограничаване на скоростта на движение. Тези мероприятия биха допринесли за облекчаване на трафика и създаване на по-малко предпоставки за инциденти.

Организацията има категорична и ясна позиция - пълно премахване на мантинелите. "В нормативната уредба на Агенция "Пътна инфраструктура" е записано, че пътят не трябва да създава усещане във водача на моторното превозно средство за стеснение. За тези, които сте шофьори, влизайки в така нареченото Околовръстно от Асеновградския път, това усещане е безспорно" - обясни Стайков.

Той силно се надява през тази петилетка проблемът с мантинелите най-после ще бъде решен. Припомни, че назад във времето са провеждани безкрайно много срещи и са правени няколко първи копки, но реален резултат де факто няма до ден днешен.

