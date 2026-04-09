"На Скобелева майка има проблеми, които са решими, но строителят има къде да работи и няма нужда в момента да спира работата по проекта. Има един обективен проблем, който е свързан с недобра геология още от проектната документация, която е поръчана, изработена и дадена на АПИ от Община Пловдив. Т.е. община Пловдив си носи отговорността на тази проектна документация на този 4-километров участък. С този казус с геологията в АПИ са наясно, но два месеца са се забавили. Сега са поели ангажимент бързо ще дадат отговор какво ще се прави с тази геология.

Така коментира пред журналисти проблема с Югоизточния обход на Пловдив днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, който днес бе на инспекция на ремонта на пътя Пловдив - Първенец.

Тепърва предстои да се види какви точно мерки ще се вземат и колко точно ще струват, конкретизира министърът, но според него това не е причина да спре цялото строителство, информира Plovdiv24.bg.

Трябва да се измести трафопост ои да се премахнат незаконни сгради по трасето, Това е ангажимент на община Пловдив, не на АПИ.

Кметът на община "Родопи" обясни, че всички шофьори, които трябва там да направят ляв завой към Ягодов и Катуница (селата в община Садово и община "Марица"), трудно ще го направят без светофар. Според него там е необходим надлез, който окончателно да реши този проблем.

Министърът не се ангажира с коментар, тъй като това са проектантски решения, които не могат да бъдат обсъждани в момента.

Аз съм склонен и имам желание да продължим. Решавам много задачи и потушавам нови пожари всеки ден, каза Николай Найденов и заяви, че иска да се подновят срещите с жителите на население места около Пловдив и институциите за разширяване на Околовръстното шосе.