Официално писмо от Агенция "Пътна инфраструктура" за спиране на работата по Югоизточния обход в Пловдив не е пристигало до нито една институция, ангажирана с обекта - областна администрация, изпълнител на строителството, строителен надзор. Това показа проверка на Plovdiv24.bg. По-рано днес кметът Костадин Димитров информира, че изпълнителят на обекта "Трейс груп холд" е бил уведомен миналата седмица от АПИ, че работата се замразява за шест месеца.

Заместник-председателят на Управителния съвет на "Трейс Груп Холд" АД инж. Боян Делчев каза за Plovdiv24.bg, че още от миналия ноември са започнали кореспонденция с АПИ за проблема с трасето. "От 6 месеца АПИ не си е свършила работата. Не е наш ангажимент да контактуваме с проектанта, това трябва да направи пътната агенция. В същото време сроковете за нас текат" - допълни Делчев и уточни, че евентуално всеки момент се очаква официално писмо. Техническият ръководител на обекта инж. Николай Иванов добави, че на обекта не се работи.

Преди две седмици стана ясно, че има несъответствия на геоложките проучвания и е необходимо укрепване на терена. Спирането на работата по югоизточната дъга на Околовръстното шосе на Пловдив (т.нар. Югоизточен обход) съвпадна с назначаването на ново ръководство на АПИ и избирането на Тодор Анастасов за председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура“.

Сега се чака одобрение на проектното решение за усилване на земната основа и промяна на плана за отводняване на трасето. Това ще даде промяна в техническите решения и финансовата рамка, за което е нужно споразумение между възложител и изпълнител, научи от свои източници Plovdiv24.bg. Самият проект е изготвен през 2013 г. и авторът му трябва да направи промените. Корекциите трябва да съдържат предложение за решаване на проблема с хумуса. Оказва се, че по цялото трасе от п. в. "Скобелева майка" до кръговото кръстовище с Асеновградско шосе има 1 метър почвен хумус, който трябва да се махне.

Идентично е било положението и при разширяването на самия път Пловдив-Асеновград. Разликата идва от там, че реконструкцията на 10-километровата отсечка е правена на инженеринг. Освен това работата в едното платно е била върху съществуващо път, а по новото хумусът вече е бил изгребан в отделни участъци. Впрочем, при мониторинга на ЕК в края на 5-годишния срок след изграждането на този път експертите са останали впечатлени от качеството на работата, сподели Паун Иванов от фирмата изпълнител "Иса 2000".

Отнемането на хумуса е необходимо, за да може да се стигне до твърда основа, върху която да се изгради пътното легло. Към настоящия момент не е ясно колко време ще отнеме самото препроектиране. После ще се пристъпи към отстраняването на земната маса и депонирането й на определени места. За дейностите ще е необходимо ново споразумение между възложител и изпълнител. Докато всичко това се случва, текат сроковете за изпълнение съгласно договора за обекта, който има разрешение за строеж, а строителят търпи щети.