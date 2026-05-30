Пловдив вече има актуална Наредба за управление, развитие, поддържане и опазване на зелената система. Важният документ беше одобрен от общинските съветници с 39 гласа "за", един "против" и 9 "въздържал се" , предава Plovdiv24.bg.

Гласуването беше предшествано от изказване на ландшафтния архитект Петър Петров, който обяви, че Пловдив има проблем със зелената система не само като количество, а и като качество. Компенсаторните механизми остават ниски, а минималната площ за едроразмерно дърво остава непроменено, въпреки че ландшафтните архитекти настояват да се коригира, за да се засажда повече растителност. В тази връзка съветникът арх. Костадин Палазов поиска Общинският съвет да приеме специална регулация, съгласно която проектите по благоустройство да се изработват от специалисти по ландшафт, но предложението му не беше прието.

С приетия документ се затяга режима за опазване на зелената система и се въвеждат по-строги изисквания към граждани, инвеститори и строителни компании. Обезщетенията за премахване на дървета и храсти на територията на общината се завишават с 20%. При законно премахване на дървета или храсти инвеститорите ще бъдат задължени да извършат компенсаторно озеленяване или да заплатят обезщетение по актуализирана тарифа. При иглолистните дървета компенсациите започват от 430 евро за екземпляри до 3,5 метра височина и достигат до 3070 евро за дървета над 12 метра. При широколистните дървета сумите варират от 185 евро за млади дървета до 3070 евро за екземпляри с диаметър на стъблото над 45 сантиметра. За декоративни храсти компенсациите са между 6,20 и 92 евро, а за увредени тревни площи – 4,30 евро на квадратен метър.

Физическите лица също ще бъдат санкционирани за отсичане, изкореняване или унищожаване на дърво без разрешение, като глобите са до 2550 евро. Същата санкция е предвидена и за лице, което създава нерегламентирани сметища в територии и имоти предвидени за озеленяване, или извърши премахване/резитба или преместване на повече от определените с писмено разрешение брой дървета. За същите нарушения едноличен търговец, или юридическо лице се наказват с имуществена санкция в размер до 10 225 евро.

Според наредбата озеленените площи и декоративна растителност, разположени в имоти, които не са общинска собственост, се опазват и поддържат от собствениците им. При неизпълнение на предписанията в 14-дневен срок, се налагат глоби за физически лица и имуществени санкции за юридически лица, съответно в размер до 520 евро и до 1040 евро – при повторно нарушение. За маловажни случаи на административни нарушения контролните органи могат да налагат глоби с фиш в размер от 5,11 евро до 25,56 евро.

При счупване и повреждане на детски съоръжения и други паркови съоръжения, се заплаща обезщетение в размер на разходите, необходими за възстановяването на щетите – в троен размер.

Тъй като се забранява резитбата, отсичането и изкореняването на дървета – в защитените територии и в зоните – паметници на парково и градинско изкуство, за нарушителите глобата е в в размер от 511,29 евро до 2 556,46 евро или имуществена санкция в размер до 5 200 евро.

Строителни компании, които не изпълняват задълженията си за опазване на дърветата по време на строителни дейности, ще бъдат санкционирани с между 500 и 5000 евро, като при повторни нарушения се предвиждат максимални наказания.

Най-високите санкции са за инвеститори, които премахват дървета без влязло в сила разрешение или без да са изпълнили компенсаторното озеленяване. В тези случаи имуществената санкция ще бъде между 1500 и 10 000 евро.

В обществените озеленени площи се забраняват дейности, освен предвидените в паркоустройственото планове; нанасянето на повреди върху дървесната и храстова растителност, причинени от чупене или рязане на клони; късането и изкореняването на цветя и повреждането на цветните фигури; преминаването, спирането и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим на движение; нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките; замърсяване на озеленените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения животински екскременти и други отпадъци; предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите посетители; изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове,паленето на огън по какъвто и да е повод. Всички забрани са изброени подробно в приложението към наредбата.