Новият директор на Агенция "Пътна инфраструктура" спря строителството на Околовръстното шосе на Пловдив от п. в. "Скобелева майка" до кръговото кръстовище с Асеновградско шосе, съобщи за Plovdiv24.bg кметът Костадин Димитров.
Още миналата седмица изпълнителят на обекта "Трейс груп холд" е бил уведомен, че работата се замразява за шест месеца. Кметът Димитров смята, че забавянето ще се отрази негативно на изпълнението на тази изключително важна отсечка за Пловдив и региона. През последните две години градоначалникът лично е провеждал многократни разговори и срещи относно изграждането на Югоизточния обход. Бил е медиатор при изглаждането на несъгласия между АПИ и НКЖИ, докато се стигне до одобряване на окончателния проект на пътя.
Трасето е с дължина около шест километра. Преди няколко месеца близо до пътен възел "Скобелева майка" беше струпана техника в готовност за строителната офанзива, което явно няма да се случи.
Цялото Околовръстно шосе е обявено за проект с национално значение.
Даскала1
преди 8 мин.
Браво! Абсолютно излишен път! Трошене на пари за да има комисионни за ГЕРБ!
Сергей Пройчев
преди 34 мин.
Че как няма да го спре-търгът е правен при предишното ръководство на АПИ-А Кирето каза-избори се правят с наш главен прокурор с наш министър на МВР и с много кеш.Откъде да дойде тоя кеш-спираче всички търгове и ги правим наново.Партията иска кеш Кирето иска Кеш и Ники трябва да пътува.
PRO30X
преди 1 ч. и 2 мин.
Гласувайте за сектанти и зелени чорапи и други неща ще спират...
