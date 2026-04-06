Новият директор на Агенция "Пътна инфраструктура" спря строителството на Околовръстното шосе на Пловдив от п. в. "Скобелева майка" до кръговото кръстовище с Асеновградско шосе, съобщи за Plovdiv24.bg кметът Костадин Димитров.

Още миналата седмица изпълнителят на обекта "Трейс груп холд" е бил уведомен, че работата се замразява за шест месеца. Кметът Димитров смята, че забавянето ще се отрази негативно на изпълнението на тази изключително важна отсечка за Пловдив и региона. През последните две години градоначалникът лично е провеждал многократни разговори и срещи относно изграждането на Югоизточния обход. Бил е медиатор при изглаждането на несъгласия между АПИ и НКЖИ, докато се стигне до одобряване на окончателния проект на пътя.

Трасето е с дължина около шест километра. Преди няколко месеца близо до пътен възел "Скобелева майка" беше струпана техника в готовност за строителната офанзива, което явно няма да се случи.

Цялото Околовръстно шосе е обявено за проект с национално значение.

