Знам болката на жителите, засега спешно предвиждаме изграждането на джобове отстрани на пътя. Премахването на мантинелите няма как да стане, защото пътната безопасност е номер едно тема. Ще се направят джобове, за да се облекчи положението. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, който днес бе на място, за да провери строителните работи на пътя Пловдив - Първенец и да се запознае с допълнителните дейности, които трябва да бъдат направени, като подмяната на стария водопровод.

Plovdiv24.bg припомня, че в началото на седмицата имаше протести на жителите от Родопската яка, които спряха движението на автомобили по Околовръстното шосе. Явно това даде резултат, защото на другия ден анекса за строителството между АПИ и избрания изпълнител бе подписан.

Министър Найденов коментира, че премахването на мантинелите, които образуват така наречения от хората "улей на смъртта" няма как да се реализира, тъй като има одобрен и реализиран проект за пътна безопасност и проектни решения.

АПИ в момента подготвя на доклад, който конкретно да намали затрудненията по пътя при евентуални катастрофи или задръствания, предизвикани от трудности на пътя.

Мантинелите, които определят широчината на пътния банкет ограничават трафика и при инциденти се получават тежки тапи и дори затваряне на пътя, което предизвиква силно недоволство от страна на жителите на Пловдив и околните населени места от Родопската яка.