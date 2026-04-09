Знам болката на жителите, засега спешно предвиждаме изграждането на джобове отстрани на пътя. Премахването на мантинелите няма как да стане, защото пътната безопасност е номер едно тема. Ще се направят джобове, за да се облекчи положението. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, който днес бе на място, за да провери строителните работи на пътя Пловдив - Първенец и да се запознае с допълнителните дейности, които трябва да бъдат направени, като подмяната на стария водопровод.
Plovdiv24.bg припомня, че в началото на седмицата имаше протести на жителите от Родопската яка, които спряха движението на автомобили по Околовръстното шосе. Явно това даде резултат, защото на другия ден анекса за строителството между АПИ и избрания изпълнител бе подписан.
Министър Найденов коментира, че премахването на мантинелите, които образуват така наречения от хората "улей на смъртта" няма как да се реализира, тъй като има одобрен и реализиран проект за пътна безопасност и проектни решения.
АПИ в момента подготвя на доклад, който конкретно да намали затрудненията по пътя при евентуални катастрофи или задръствания, предизвикани от трудности на пътя.
Мантинелите, които определят широчината на пътния банкет ограничават трафика и при инциденти се получават тежки тапи и дори затваряне на пътя, което предизвиква силно недоволство от страна на жителите на Пловдив и околните населени места от Родопската яка.
Кукумицин
преди 4 мин.
Простете ми, но чак сега прозрях логиката да предпочетеш да се забиеш в дърво вместо в мантинела....ще си спестиш мъките, верно!
Кукумицин
преди 10 мин.
Баааа мааму, тука фраш с пътни инжинери, то закво да плащат на такива, тея тука разбират най-много от всичкото инжинер...по-безопасно е да се нахакаш в дърво, отколкото в мантинелата... или е въпрос на избор...
spaldingrs
преди 45 мин.
Еййй, аман от разбирачи. Май трябва пак да се излиза, а може и едно организирано демантиране на мантинели да се направи.
Незнам
преди 59 мин.
Трбява си доста наглост, че да коментираш нещо, което е срещу по-голямата, да не кажа 90% от местните хора! А и си временен министър, като няма да се ангажираш с оправянето на проблема, поне си трайкай и се прави, че си тук за малко (както си е, всъщност), а не да се правиш на интересен и да развиваш теории, че бил супер-дупер безопасен щото няква частна фирма била направила проект и после този велик проект бил одобрен от нЕкой държавен експерт (те там всички са главни и старши експерти) и за това всичко било точно! То и общият устройствен план на Пловдив е всичко точно, ама автогара Север, която е до ЖП Гара, я няма на картата и повече от 1/3 от града останал без автогара - сигурно и това е одобрено от нЕкой главен/старши експрет...
tozzi
преди 1 ч. и 23 мин.
Когато ситуацията те принуждава не може да чакаш пътен джоб за да отбиеш. Поредният некъдърник на който с удоволствие да му пожелаеш той да е късметлията.
Alienart
преди 2 ч. и 14 мин.
Идиотщината още ни управлява! Нали безопасността е най-главния проблем на мантинелите, Найденов? Кой и как ви защити проекта като безопасен в сегашният му смъртоносен вариянт? Деа и корумпираните наглеци! Висока мантинела, или бетонна разделителна ограда трябва да има в средата между двете ленти, отстрани на които да има по една аварийна, за да може да се отбие при най елементарни проблеми като свършил бензин, пукната гума, оса в кабината и т.н., а не да се затапва ши*ания "улук" с часове, докато се оправи проблема.
4ikiriki
преди 2 ч. и 37 мин.
Гледам протестите постигнаха нещо...
