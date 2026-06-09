До края на 2026 г. ще бъде препроектирано трасето на Околовръстното шосе на Пловдив в участъка от пътен възел "Царацово - Съединение" до магазин "Джъмбо". За тази отсечка, която е с дължина 2.6 километра, няма процедура по ОВОС и единственото допълнително нещо, което трябва да се направи, в най-кратки срокове да се сключи допълнителен договор за кръгово кръстовище на разклона за село Радиново. С приемането на бюджета за следващата година може да стартира работата по участъка и има готовност това да стане веднага след Нова година, каза в интервю за Plovdiv24.bg областният управител Георги Янев.

За другите части на Околовръстното - от магазин "Джъмбо" на юг до моста на река Марица, който е с дължина 2.1 километра, и от моста на р. Марица до кръговото кръстовище с Асеновградско шосе, дълъг 13.9 километра, предстои внасяне на доклад по ОВОС. Когато докладът по тези две обособени позиции се приеме, ще бъде направен техническият проект с подробните устройствени планове и парцеларните планове. Реално това може да стане до края на годината, обясни Янев. Югоизточният обход от кръговото кръстовище на Асеновградско шосе до пътен възел "Скобелева майка", дълъг 4.8 км, е в отделна обособена позиция, съгласно номенклатурата на АПИ.

Янев съобщи, че на 15 май е изтекъл срокът за премахване на мантинелите по съществуващата част на Околовръстното шосе, за което настояват пловдивчани и жители на околните населени места.

В момента текат смени в състава на АПИ, идват други хора, с друго мислене, с друга отговорност. Техническият проект го следя всеки ден, ще бъде одобрен може би до няколко дни. В момента, в който бъде одобрен и съгласуван с останалите институции, ще се случи, каза областният управител.

По-нататък във времето, след изработването на техническия проект, ще се работи и по удвояването на този участък, увери той. Пълното завършване на Околовръстното шосе на Пловдив е единия от трите приоритета в работата на Георги Янев. Другите са водоснабдяване от яз. "Въча" и развитие на летище "Пловдив". Той не смята, че ще бъде поредният областен управител, който няма да успее да ги реализира.

Досега през последните години имахме фрагментирани политически мнозинства, правителства, които идваха и си отиваха за съвсем кратко. През същото време се наложи един стереотип на мислене, при който и в администрацията, и в министерствата хората работеха ден за ден, т.е. никой не смяташе, че с работата си там ще има някакъв реален ефект. Сега за пръв път имаме исторически шанс, мнозинство, има политическа воля и смятам, че тези проекти ще бъдат стартирани съвсем скоро време, коментира Георги Янев.

Областният управител припомни, че преди срещата с регионалния министър Иван Шишков и народния преставител Владимир Николов са били идентифицирани проблемите при проектите за Околовръстното шосе. Тогава стана ясно, че процедурите по проектирането и доизграждането на Околовръстния път на Пловдив ще бъдат ускорени и до една година и половина трябва да има завършен цялостен проект на пътя. Ще бъде форсиран и обектът за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково с питейна вода от каскадата Доспат - Въча.