До края на 2026 г. ще бъде препроектирано трасето на Околовръстното шосе на Пловдив в участъка от пътен възел "Царацово - Съединение" до магазин "Джъмбо". За тази отсечка, която е с дължина 2.6 километра, няма процедура по ОВОС и единственото допълнително нещо, което трябва да се направи, в най-кратки срокове да се сключи допълнителен договор за кръгово кръстовище на разклона за село Радиново. С приемането на бюджета за следващата година може да стартира работата по участъка и има готовност това да стане веднага след Нова година, каза в интервю за Plovdiv24.bg областният управител Георги Янев.
За другите части на Околовръстното - от магазин "Джъмбо" на юг до моста на река Марица, който е с дължина 2.1 километра, и от моста на р. Марица до кръговото кръстовище с Асеновградско шосе, дълъг 13.9 километра, предстои внасяне на доклад по ОВОС. Когато докладът по тези две обособени позиции се приеме, ще бъде направен техническият проект с подробните устройствени планове и парцеларните планове. Реално това може да стане до края на годината, обясни Янев. Югоизточният обход от кръговото кръстовище на Асеновградско шосе до пътен възел "Скобелева майка", дълъг 4.8 км, е в отделна обособена позиция, съгласно номенклатурата на АПИ.
Янев съобщи, че на 15 май е изтекъл срокът за премахване на мантинелите по съществуващата част на Околовръстното шосе, за което настояват пловдивчани и жители на околните населени места.
По-нататък във времето, след изработването на техническия проект, ще се работи и по удвояването на този участък, увери той. Пълното завършване на Околовръстното шосе на Пловдив е единия от трите приоритета в работата на Георги Янев. Другите са водоснабдяване от яз. "Въча" и развитие на летище "Пловдив". Той не смята, че ще бъде поредният областен управител, който няма да успее да ги реализира.
Областният управител припомни, че преди срещата с регионалния министър Иван Шишков и народния преставител Владимир Николов са били идентифицирани проблемите при проектите за Околовръстното шосе. Тогава стана ясно, че процедурите по проектирането и доизграждането на Околовръстния път на Пловдив ще бъдат ускорени и до една година и половина трябва да има завършен цялостен проект на пътя. Ще бъде форсиран и обектът за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково с питейна вода от каскадата Доспат - Въча.
chromo
преди 1 ч. и 42 мин.
Една и съща дъвка, лапат - плюят, 15 години. За участъка Скобелева майка - АМ Тракия, пак нищо- там ще се телепортират колите. Ама то наистина след още 15 години срещи м/у областни,институции и кметове ще има летящи коли, или телепортации, за какво ще са пътища тогава..
ei me na
преди 3 ч. и 8 мин.
Аз от тази статия я разбрах, че околовръстно евентуално ще има към 2040г. Дано унуците го доживеят.
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