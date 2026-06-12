Рестартиране на работата по Югоизточния обход на Пловдив ще започне тогава, когато държавата и общината изчистят всички административни, технически и проектантски проблеми от миналото, за да се гарантира качество на пътя. Това стана известно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от Ангел Георгиев, народен представител от ПГ на "Възраждане“, за очаквано рестартиране на работата по Югоизточния обход на Пловдив.

Вие ме попитахте кога ще възобновим строителството и аз ви казах, че това ще се случи, когато изчистим всички проблеми, които в основната си част са в Община Пловдив, каза министър Шишков в отговор на допълнителен въпрос на народния представител.

"Имам уверението на Агенция "Пътна инфраструктура“, че се работи за намиране на техническо решение по всички възникнали казуси, изискващи допълнително време за проектиране и координация, за да може изграждането на Югоизточния обход на Пловдив в участък близо 5 км между Скобелева майка и пътя за Асеновград да продължи безопасно и качествено", допълни министърът.

Шишков не се ангажира с конкретна дата за възобновяване на строителството на Югоизточния обход на Пловдив, но отхвърли твърдението, че това няма да се случи в рамките на годината. Той допълни, че точен срок ще бъде обявен съвсем скоро, като строителството ще се възобнови при изпълнението на няколко условия - преработка на проектните решения, включително заради откритата слаба земна основа и нуждата от стабилизация на почвата, освен това е необходимо и окончателно да се премахнат незаконните постройки в обхвата на пътя, за което общината има срок до две седмици да осигури документите. Друго условие е изместването на съществуващия трафопост, за което се подготвя договор с електроразпределителното дружество.

Министър Шишков подчерта, че няма да се прескачат технологични и законови срокове за проектиране и за строителство, за да не се допуска незаконно строителство.