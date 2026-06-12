Рестартиране на работата по Югоизточния обход на Пловдив ще започне тогава, когато държавата и общината изчистят всички административни, технически и проектантски проблеми от миналото, за да се гарантира качество на пътя. Това стана известно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от Ангел Георгиев, народен представител от ПГ на "Възраждане“, за очаквано рестартиране на работата по Югоизточния обход на Пловдив.
"Имам уверението на Агенция "Пътна инфраструктура“, че се работи за намиране на техническо решение по всички възникнали казуси, изискващи допълнително време за проектиране и координация, за да може изграждането на Югоизточния обход на Пловдив в участък близо 5 км между Скобелева майка и пътя за Асеновград да продължи безопасно и качествено", допълни министърът.
Шишков не се ангажира с конкретна дата за възобновяване на строителството на Югоизточния обход на Пловдив, но отхвърли твърдението, че това няма да се случи в рамките на годината. Той допълни, че точен срок ще бъде обявен съвсем скоро, като строителството ще се възобнови при изпълнението на няколко условия - преработка на проектните решения, включително заради откритата слаба земна основа и нуждата от стабилизация на почвата, освен това е необходимо и окончателно да се премахнат незаконните постройки в обхвата на пътя, за което общината има срок до две седмици да осигури документите. Друго условие е изместването на съществуващия трафопост, за което се подготвя договор с електроразпределителното дружество.
Министър Шишков подчерта, че няма да се прескачат технологични и законови срокове за проектиране и за строителство, за да не се допуска незаконно строителство.
Незнам
преди 1 ч. и 13 мин.
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