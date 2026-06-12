Във връзка с провеждането на спортно-културния маратон "Тепе Джамборе“, включен в официалния културен календар на Община Пловдив, на 13 юни 2026 г. (събота) ще бъде въведена временна организация на движението в централната градска част. Това съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на ОБщината.

За времето от 19:00 ч. до 22:00 ч. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства по следните улици:

ул. "Петьофи“

ул. "Лейди Странгфорд“

ул. "Георги Бенковски“

ул. "Д-р Киро Добрев“

С цел безопасното преминаване на участниците в маратона ще бъде осигурен контрол и регулиране на движението при пресичането на:

бул. "Руски“ при кръстовището с ул. "Петьофи“

ул. "Преслав“ при кръстовището с ул. "Петьофи“

ул. "Гладстон“ при кръстовището с бул. "Руски“

ул. "Гладстон“ при кръстовището с ул. "Захари Стоянов“ (пред ОУ "Екзарх Антим I“)

бул. "Васил Априлов“ при кръстовището с ул. "Любен Каравелов“

бул. "Васил Априлов“ при пешеходната пътека пред Медицински университет

Организацията и контролът на движението на моторните превозни средства, както и охраната на мероприятието, ще бъдат осъществявани от ОД на МВР – Пловдив.

Община Пловдив призовава гражданите и гостите на града да планират предварително своите маршрути и да спазват указанията на служителите, ангажирани с обезпечаването на събитието.

За охраната на обществения ред и безопасността на пътното движение по време на събитието са ангажирани екипи от секторите "Пътна полиция“ и "Общинска полиция“ и шестте районни управления в областния град.

Полицейските служители ще следят за недопускане на противообществени прояви, а за осигуряване на безпрепятственото преминаване на участниците в маратона поетапно ще спират преминаването на пътни превозни средства по маршрута от Летен театър в парк "Бунарджик“ – бул. "Руски“ - ул. "Петьофи“ – Сахат тепе – ул. "Лейди Странгфорд“ – ул. "Йоаким Груев“ - ул. "Алцеко“ – ул. "Патриарх Евтимий“ - ул. "Света гора“ – ул. "Найден Геров“ - ул. "Гладстон“ – ул. "Любен Каравелов“ – бул. "Васил Априлов“ – ул. "Радецки“ – ул. "Никола Петков“.