Българската армия се намира в период на интензивна подготовка. Отработват се елементи от Националния отбранителен план и от Регионалния отбранителен план на НАТО. Това каза пред журналисти в Чешнигирово началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Целта е да повишим нивото на оперативна съвместимост както при планирането и провеждането на ученията, така и по време на тактическите епизоди, когато действаме самостоятелно, или във взаимодействие с нашите съюзници, каза адмирал Ефтимов.

Адмирал Ефтимов обясни какво означава отбранителна съвместимост и към какво се стреми нашата армия.

Отбранителната съвместимост е способност да се действа по ефикасен начин за постигане на ефект в национален и в коалиционен мащаб - човешки измерения на подготовката на хората, процедури и технически аспект, каза адмиралът.

Прилагат се пет инструмента, поясни той. Първият е стандартизацията в придобиването на отбранителните продукти. Вторият е подготовка и учения. Третият е поука от практики. Четвъртият е тестове и експерименти за въвеждане на нови отбранителни продукти на базата на поуката от практиките и това , което виждаме в съвременните конфликти. Петият елемент е програми за сътрудничество.

Затова в тия обучения, които изброих, ние ще засегнем трите елемента - подготовка, учения, поуки от практиката, тестване, обясни адмирал Ефтимов.

Вчера в с. Корен са били тествани придобити дронове в Сухопътни войски. Днес е било показано как се развиват Специалните сили. Показана е била възможността за предоставяне на картина за обстановката в реално време. както за противника така и за нашите сили.

"Другата седмица в Крумово ще има голямо хеликоптерно учение под егидата на ЕС. Наесен в Шабла ще се пробва това, което сме придобили като умения по отношение на борба с дронове в реални условия. След което, в рамките на Специалните сили, но спонсорирано от НАТО, ще се даде възможност на наши фирми да представят своите разработки по отношение на дрон и борба със системи на дронове. Това е един процес, за да може ние, когато сме готови и имаме ресурс, да сме сигурни, че той отговаря на условията днес и ще бъде адекватно и утре", каза началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

По думите му, сега е такъв подходът в Българската армия и се действа съвместно. Затова на място днес са били всички командири на видовете въоръжени сили и командвания от БА, както и командирите на Специалните сили на Румъния и Обединеното кралство.

Това, което се наблюдава днес е, че скоростта на развитие на технологиите в бойното изкуство вече е много по-бърза в целия свят и е важно да си адаптивен и гъвкав. Това с дроновете, които трябва да управляваш, вече не е ефективно на бойното поле, а само там, където няма съпротивление.

Това, което вече се задава, което идва, са автономни системи, а това, което ще промени изцяло военното изкуство, е изкуственият интелект, посочи бригаден генерал Божидар Бойков, командир на Съвместното командване на специалните операции.