Започнаха демонстрациите на способности на специалните части на летище "Чешнигирово", където днес се провежда Денят за високопоставени гости, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Елитните части показват бойни умения и тактически планове за отговор на неконвенционални и хибридни заплахи в региона. Те са част от многонационалното учение на Силите за специални операции "STEALTH DAGGER - 26" (SD-26), което се провежда на летището. В учението участват формирования от Специалните сили на България, Румъния и Великобритания, както и специализираните полицейски сили към МВР.

В рамките на динамичния показ медиите и официалните лица наблюдават сложни и реалистични оперативно-тактически елементи - парашутни скокове с принудително отваряне на парашута и скокове с ръчно разтваряне след свободно падане.

Основен акцент в демонстрациите е овладяването на стратегически обект чрез тактическо проникване на две нива (по способа "бързо въже“ от хеликоптер и с тактически автомобили), организиране и провеждане на засада на конвой на противостоящите сили, както и принудително задържане на превозно средство с непосредствената поддръжка на авиационни средства.

На демонстрациите присъстват командирите на видовете въоръжени сили и командвания от БА, както и командирите на Специалните сили на Румъния и Обединеното кралство.