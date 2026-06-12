С 40 гласа "за", нито един "против" и 1 "въздържал се" пловдивските общински съветници одобриха Силвия Стоева за контрольор на Центъра за психично здраве. Д-р Стоева е получила отлична оценка 5,87 на конкурса, предава Plovdiv24.bg.

Силвия Стоева е дъщеря на бившия кмет и настоящ общински съветник от групата на "Съединени за Пловдив" Славчо Атанасов. Непосредствено преди гласуването той обяви конфликт на интереси и няма да гласува в тази точка.

С друго решение Светослав Петров беше утвърден за контрольор на ДКЦ – 1 за срок от 4 години. Той е получил комплексна оценка мн. добър 5,47.

Съветниците взеха решение да се обяват конкурси за нови управители на ДКЦ- Пловдив, ДКЦ-2 и ДКЦ -7. Конкурсните комисии за тях са в различен състав и предстои да подготвят процедурите.