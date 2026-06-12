РИОСВ – Пловдив е издала разрешително на пловдивската фирма за обезвреждане, транспортиране и съхранение на производствени отпадъци "Ейч ви би рециклиране“ ООД в район "Северен“. Площадката е с адрес бул. "Васил Априлов“ 158 и се намира в непосредствена близост до парк "Сърнена гора“. Разрешителното с № 09-ДО-1205-00 е от 29 май 2026 г. и касае реализиране на проект за рециклиране на батерии. Според публичната информация, екоинспекцията и община Пловдив са провели процедури по инвестиционно предложение за преустройство на сграда в цех за възстановяване и рециклиране на литиево-йонни батерии, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Жители в съседните блокове твърдят, че не са били уведомени за провеждане на обществено обсъждане. Хората се опасяват от потенциална екологична катастрофа, заради ситуирането на производствената площадка в урбанизирана зона.

Какви отпадъци ще се рециклират

Цехът ще е с площ 110 квадрата и в него ще се обработват максимално 1300 тона отпадъци годишно. В разрешителното подробно е описано количеството на отделните видове: оловни акумулаторни батерии – 200 т/годишно, никел-кадмиеви батерии – 200 т/годишно, алкални батерии – 100 т/годишно, други батерии и акумулатори – 300 т/годишно. Освен това ще се депонират и още два вида батерии – такива, които са включени в кодове 16 06 01, 16 06 02 и 16 06 03, несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии (200 тона годишно), както и батерии и акумулатори, различни от упоменатите в код 20 01 33 (300 тона годишно). Изброените кодове обозначават специфичен опасен отпадък – олово и живак, съгласно Наредбата за класификация на отпадъците в България.

На мястото ще се извършва ръчно сортиране на постъпващите батерии по видове и типове и насочване към съответните участъци за съхранението им. РИОСВ указва площадката да бъде бетонирана, обозначена и обезопасена, с ограничен достъп за външни лица, както и да има съответните системи за действие при аварийни ситуации. Според запознати, дори най-малката техническа грешка или късо съединение в електрическата мрежа, могат да доведат до възпламеняване. Това от своя страна е изключително опасно, тъй като при горене се отделят токсини във въздуха, а огънят се овладява трудно.

Кой стои зад проекта

"Ейч ви би рециклиране“ ООД е създадена през 2006 г. под името "Стефанов“. През 2024 г. собствеността е променена и фирмата приема сегашното си име. Според публичната информация управител е Мирослав Лантовски, който притежава 33% дял в дружеството. Съдружници са Веселин Стефанов също с 33% дял, Марио Крумов и Александър Борисов държат по 17%. Всеки от четиримата участва и в други фирми.