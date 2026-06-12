През 2026 г. се навършват 70 години от създаването на диспечерската служба в Електроразпределителeние Юг - седем десетилетия непрекъснато дежурство, професионализъм и отговорност в управлението на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България.

По този повод на 11 юни 2026 г. се състоя церемония по отбелязване на юбилея. Тя се проведе в модерната сграда на Диспечерския център на Електроразпределение Юг в Пловдив. Диспечерският център осъществява денонощен мониторинг, контрол и управление на електроразпределителната мрежа и съоръжения в Югоизточна България.

На церемонията присъстваха Доминик Ярмер, председател на Съвета на директорите на EVN България, инж. Хакъ Сакъбов, заместник-кмет "Строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика“ в община Пловдив, Рангел Матански, заместник-областен управител на област Пловдив, Н. Пр. Андреа Икич-Бьом, посланик на Република Австрия в България, както и бивши и настоящи сътрудници в диспечерската служба и компанията.

Доминик Ярмер заяви в началото на церемонията: "Историята на нашия Диспечерски център показва, че инвестициите в нови технологии, инфраструктура и професионализъм водят до по-висока степен на сигурност и устойчивост за енергийното развитие“.

Инж. Хакъ Сакъбов поздрави сътрудниците в Диспечерския център от името на община Пловдив за усилията за осигуряване на непрекъснати доставки на енергия. Г-н Рангел Матански прочета поздравителен адрес от Областния управител на област Пловдив с признателност към специалистите, които ежедневно работят за сигурността и стабилността на електрозахранването.

Н. Пр. г-жа Андреа Икич-Бьом посочи в речта си, че инвестициите на EVN България допринасят за изграждане на нова енергийна инфраструктура, което води до създаване на нови работни места и развитие на икономиката в района.

Сградата на Диспечерския център на Електроразпределение Юг е изградена през 2021 г. Той е първият в България самостоятелен център за управление на мрежата, изграден за тази цел от електроразпределителна компания в България. Комплекса е една от най-важните инвестиции на компанията в модерни технологии и инфраструктура с цел по-голяма сигурност на електрозахранването и ефективно диспечиране на енергийните товари.

Модерният център е оборудван с най-нова SCADA система – за автоматика и дистанционно управление на обекти от мрежата (телемеханика) и IT технологии за диспечиране на електроразпределителни мрежи. От центъра се поддържа 24-часова връзка с телефонния център на EVN за обслужване на клиенти. Центърът работи в непрекъснат режим и има готовност за автономна работа в случай на необходимост. Сградата е със специален режим и контрол на достъпа и 3-степенна система за сигурност. Тя разполага с места за 40 сътрудника, специализирани диспечерски зали, работни помещения и др.