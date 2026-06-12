Днес, 12 юни 2026 г., кметът на Пловдив Костадин Димитров посрещна в сградата на общината представители на Ученическия съвет на ОУ "Райна Княгиня“, директора на учебното заведение Мария Гайдарова и педагогическия съветник Кръстьо Ливров. Срещата, която се проведе в рамките на политиката на отворени врати на местната администрация, даде възможност на децата да се запознаят отблизо с работата на местната власт и да зададат своите въпроси.

На официалното събитие присъства и секретарят на Община Пловдив Ангелина Топчиева, информира Plovdiv24.bg. По молба на своите млади гости настоящият градоначалник сподели лични спомени от ученическите си години и изрази своята дълбока признателност към преподавателите, които са го напътствали.

Спомени от училище и силата на 24 май

Костадин Димитров сподели, че помни всеки един от своите учители, както и класните си ръководители от първия до последния клас. Той допълни, че ученическите му години са свързани най-вече с многобройните приятелства, които е създал тогава и които продължава да пази и до днес. По време на разговора кметът изрично подчерта огромното значение на образованието и ключовата роля на учителите за правилното развитие на младите хора. Според него най-хубавият празник, който обединява обществото и носи най-тържествена атмосфера, е 24 май, тъй като тогава заедно с учителите и учениците се усеща най-силната енергия, особено в Пловдив.

Инвестиции в модерна и сигурна училищна среда

В отговор на поставените от учениците въпроси, Костадин Димитров посочи, че Община Пловдив продължава активно да инвестира в модернизацията на училищната база в града. Той обясни, че основната цел на администрацията е децата да учат в удобни, сигурни и модерни училища, които да създават реални условия за високи успехи. Властите работят усилено за осигуряването на добра среда и съвременна материална база, отговаряща на изискванията на времето. За целта постоянно се търсят възможности за финансиране чрез различни европейски и национални програми, за да продължи обновяването на обектите, както вече се е случило и в самото ОУ "Райна Княгиня“.

Специално послание към бъдещето на Пловдив

Градоначалникът отправи и директно послание към възпитаниците на училището, като ги призова да бъдат смели, да мечтаят, да търсят нови идеи и да гледат с увереност напред, защото бъдещето принадлежи изцяло на тях. Той ги посъветва да вярват на своите учители и да ги следват като добър пример, за да бъдат достойни граждани на Пловдив – най-стария жив град в Европа и един от най-бързо развиващите се европейски градове.

От своя страна директорът Мария Гайдарова изказа благодарност за възможността за среща с кмета, като отбеляза, че за учениците е изключително ценно да видят как се вземат решенията за града и да осъзнаят, че техният глас и идеи са важни, което ги мотивира да бъдат активни и отговорни.

Екологичен акцент и подарък от сърце

В края на визитата гостите подариха на кмета нарисувана от тях картина, изобразяваща Стария град. Учениците получиха и важна информация, която да предадат на своите родители, относно проекта "Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление – фаза 2“. Програмата е финансирана по процедура "За по-чист въздух“ по Програма "Околна среда“ 2021 – 2027 г. и чрез нея жителите на града имат възможност напълно безплатно да подменят старите си отоплителни уреди на твърдо гориво с по-екологични алтернативи като климатици, термопомпи, системи на пелети или фотоволтаични инсталации.