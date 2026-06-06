Разширението на Околовръстното шосе на Пловдив се отлага далеч напред във времето, разрешенията за строеж на отделните участъци се очакват едва през 2027–2028 г., а реално строителство преди това няма как да започне. Това стана ясно от отговора на регионалния министър Иван Шишков на депутатски въпрос по време на парламентарния контрол в петък. Министърът призна, че държавата на практика започва от нулата, тъй като готови проекти за мащабното разширение липсват. Преведено на езика на сроковете, това означава, че в рамките на настоящия управленски мандат ключовият за града проект ще остане в папките на администрацията, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Трафик колкото на "Тракия", габарит на "селски път"

Темата постави народният представител Ангел Георгиев ("Възраждане"), според когото капацитетът на пловдивския околовръстен път отдавна е изчерпан. В питането си той посочи, че натоварването по трасето в определени моменти надвишава това по автомагистрала "Тракия", което генерира огромни задръствания и блокира достъпа както на бизнеса, така и на жителите на околните населени места. От парламентарната трибуна депутатът определи сегашното трасе като "селски път", който не може да обслужва втория по големина град в страната.

Три участъка, нула готови проекти

В отговора си министър Шишков не оспори тежестта на проблема, а го обясни с наследството, което министерството е заварило, по думите му работата започва почти от нулата, защото за разширението липсват дори завършени проекти. Самият проект предвижда модернизация на трасето в три участъка, като габаритът ще бъде разширен до две ленти за движение във всяка посока, допълнени от еднопосочни локални платна.

Най-напред в процедурите е близо 3-километровата отсечка от пътен възел Царацово до магазин "Джъмбо". За нея екологичната процедура е приключила, а до края на годината се очаква предаването на завършените технически проекти и подробния устройствен план. Следват обаче съгласувания, одобряване на парцеларен план, отчуждения и одити за пътна безопасност, административен маратон, едва след който ще бъде поискано разрешение за строеж. По разчетите на министерството то трябва да бъде издадено през второто тримесечие на 2027 г.

Другите два участъка, от "Джъмбо" през кръговите кръстовища на Пазарджишко шосе и река Марица до Асеновградско шосе, са значително по-назад. За тях тепърва предстои сключване на договор за изработване на доклад за оценка на въздействието върху околната среда. Според разчетите на регионалното министерство и АПИ всички дейности по издаване на разрешение за строеж за тези отсечки ще приключат чак през 2028 г.

Какво означава това на практика

Сметката е проста. При разрешение за строеж за първия участък през средата на 2027 г. и за останалите два — през 2028 г., в настоящия мандат по Околовръстното няма да бъде положен нито метър ново платно. Дотогава ще се движат единствено документи: екологични доклади, устройствени планове, отчуждителни процедури. Целият период до 2028 г. е разчетен изключително за административна подготовка, а строителството остава за следващото управление, без гаранция, че и тогава ще започне веднага.

Скептицизъм в тази посока изрази и самият вносител на въпроса. Георгиев изтъкна, че "ударната работа", за която говори министерството, на практика се изразява в чакане на документи до 2028 г. - перспектива, която не звучи оптимистично за пловдивчани.

Това е наследството. Ще се борим с него с по-бързи темпове, но всичко възможно си има някакви нормални, реални срокове опита се да замаже очите на пловдивчани министър Шишков

Министърът беше категоричен, че законовите процедури по ОВОС, проектиране и отчуждаване на терени изискват технологично време, което не може да бъде прескочено:

Зад всеки проект стоят много специалисти и процедури. Няма как, колкото и да ни се иска, да прескочим законови норми, категоричен е министърът.

Така най-натовареният пътен пръстен извън столицата остава в сегашния си вид поне до края на десетилетието, с трафик, който вече надхвърля възможностите му, и с график, в който първата копка е по-близо до 2030 г., отколкото до днешния ден. Очевидно и правителството на Румен Радев е безсилно да се справи. Дали е по-достойно да си признаеш, че не можеш да свършиш работата или да излъжеш, че ще я свършиш, пловдивчани ще преценят на местните избори след година и половина.