Новият изпълнителен директор на бившата Окръжна болница, д-р Йовко Червенков, очерта основните си приоритети и първите стъпки в управлението на лечебното заведение, след като спечели конкурс за позицията с концепция за развитие на институцията, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

След дълга сага той заема поста на мястото на д-р Динчо Генев, който 6 години беше начело на болницата.

В първото си публично изявления като директор подчерта, че реалното му встъпване в длъжност все още е в административна фаза, като предстоят процедури по вписване в Търговския регистър и финализиране на всички формалности.

Към момента има процедури, които трябва да бъдат завършени. Това е само стъпка. След това ще започнем реалната работа - срещи с отделенията, разговори и обсъждане на силните и слабите страни на структурата заяви д-р Червенков пред репортер на Plovdiv24.bg

В основата на неговата концепция, според думите му, стои подобряването на медицинската дейност и улесняването на достъпа на пациентите до болницата. Сред приоритетите са и разширяване на предлаганите услуги, както и по-добро последващо проследяване на пациентите.

"Медицинската част е водещата. Тя беше и основата, с която кандидатствах и която получи висока оценка“, посочи той.

Новият директор обяви, че след приключване на административните процедури ще започне серия от срещи с отделните звена в болницата. Целта е поетапно запознаване с персонала и структурата, както и идентифициране на възможности за подобрение.

Ще помоля колегите за търпение, така както и аз съм имал търпение в предишни начинания. Важно е да се обсъдим и да намерим най-добрите решения заедно. Надявам се на добра приемственост. Бих работил с д-р Генев, стига да има добри идеи за болницата. каза още Червенков

По отношение на територията около болницата Червенков беше предпазлив, като заяви, че темата към момента не е приоритет и не разполага с достатъчно информация.

Същевременно той коментира и напрежението около назначението си, след като част от медицинския персонал изрази протест в подкрепа на предишното ръководство.

Тези хора са ключови. Ще разговарям с всеки един от тях, защото именно те имат позиции и опит, които са важни за развитието на отделенията допълни новият директор на УМБАЛ "Пловдив"

Очаква се след окончателното му встъпване в длъжност да започне структурен анализ на болницата и индивидуални срещи с екипите. Основната цел, по думите му, е да се изгради работещ диалог и да се формулира ясен план за развитие на лечебното заведение.