Европа е изправена пред една от най-силните горещи вълни през последните години. Екстремният и продължителен топлинен купол вече четвърти пореден ден обхваща голяма част от Западна и Централна Европа, като ежедневно се регистрират нови температурни рекорди.

Само във Франция са отчетени над 180 месечни температурни рекорда, а повече от 100 метеорологични станции в Германия са измерили най-високите стойности за месец юни в историята на наблюденията. Нови рекорди са регистрирани още в Белгия, Нидерландия, Швейцария и Люксембург, където температурата достигна 37,0°C – нов национален рекорд за юни.

Причината за екстремното затопляне е мощна гореща въздушна маса с африкански произход, която обхваща значителна част от континента. На много места температурите са с 12 до 15 градуса над климатичните норми за сезона. В Испания, Португалия и Франция термометрите масово ще показват над 40°C, като пикът на горещата вълна се очаква през уикенда.

Необичайно високите температури засягат и държави, които рядко изпитват подобни горещини. Великобритания, Нидерландия и Ирландия са изправени пред едни от най-топлите юнски дни, регистрирани досега.

Според метеоролозите настоящата гореща вълна има потенциал да се нареди сред най-интензивните и мащабни топлинни събития, наблюдавани в Европа в съвременната климатична история. Очаква се горещият въздух да достигне дори до Скандинавия, където в части от Норвегия и Швеция температурите могат да се повишат до 30–33°C.

За разлика от Западна Европа, Балканският полуостров засега остава извън ядрото на екстремната жега. В региона температурите ще бъдат значително по-умерени, а през следващите дни се очаква повишена атмосферна нестабилност с условия за гръмотевични бури и локални интензивни валежи. Допълнително разхлаждане ще носи и засиленият северен вятър в източните райони на полуострова, който ще ограничава навлизането на най-горещите въздушни маси от Африка.

Метеоролозите продължават внимателно да следят развитието на ситуацията, тъй като продължителните горещини увеличават риска от пожари, суша и сериозно натоварване на енергийните системи в редица европейски държави, съобщиха от Meteo Balkans.