Мона и Любо Киров говориха за за общата си песен.

"Моята среща с Мона беше бърза и емоционална. Аз имам интуиция за хора, с които мога да колаборирам. Тя ми допадна като човек, бързо се разбрахме. Беше ясно, че с нея ще се работи лесно, затова я оставих да направи песента", каза Любо Киров в предаването "На фокус" по Nova.

Мона е специален гост на всички дати от турнето на Любо Киров. "Аз съм артист, който има много ясно изградена визия за това какво иска да се случва около него. Аз винаги имам основни елементи, които изграждат моята визия", признава Мона.