Евгени Генчев Будинов е български актьор, режисьор и политик. Роден е на 20 юни 1981 г. в София. През 2004 г. завършва НАТФИЗ в класа на Стефан Данаилов и Илия Добрев.

От 2005 до 2007 г. работи в Драматичен театър "Адриана Будевска“ в Бургас. От 2007 г. до 2020 г. играе на сцената на Малък градски театър "Зад канала“. От 2023 г. е в трупата на Народен театър "Иван Вазов“.

Играе в представления в театър "Сълза и смях“, Народен театър "Иван Вазов“ и всички театрални сцени на България с частни пътуващи представления. Зад гърба си има повече от 45 театрални роли.

Работил е като автор и водещ в телевизионните предавания Полет на нощта (2009), Преди обед (2014 – 2015), Мармалад (2016).

През 2018 г. завършва Театрална режисура в Югозападния университет "Неофит Рилски“ и прави режисьорския си дебют в Драматично-куклен театър Враца с постановката "Предградие“.

Честит 45-и рожден ден на прекрасния Евгени Будинов!