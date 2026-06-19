Проблеми с трафика в Гърция. Пътна полиция информира пътуващите днес през Серес за Халкидики и Кавала, че има наводнение по пътната мрежа в град Нигрита.

След проливни дъждове на места е невъзможно да се премине с лек автомобил. Осигурен е обходен маршрут, който удължава времето за пътуване.

В района на град Ламия по магистралата Солун - Атина се извършват строителни дейности.

Движението се осъществява само в една лента. Поставена е временна сигнализация.

Днес вече има задръствания поради засиления трафик. Шофьорите са призовани да проявят търпение и да спазват указанията на властите, за да се избегнат инциденти.

На Халкидики днес затвориха цялата плажна ивица около Никити – на втория ръкав.

Поради спукване на отводнителна тръба водата е замърсена и санитарните власти не позволяват на туристите да се къпят в морето.