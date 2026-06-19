На днешния ден преди 38 години е родена една от най-красивите българки и успешен модел зад граница – Кристина Милева. Въпреки че отдавна не е в класическата "моделска“ вързраст, Кристина е секси майка на две деца, страстен пътешественик и бохем.

Макар че не живее постоянно в България, тя често се прибира и публикува вдъхновяващи снимки със сина си Кай и дъщеря си Мия.

Преди години Кристина Милева нашумя в родните таблоиди заради тогавашната си връзка с актьора Деян Донков. Тази временна слава обаче бе обидно омаловажаване на успеха, който Криси е изградила за себе си.

36-годишната българка вече над десетилетие дефилира по световните подиуми, а в резюмето ѝ фигурират марки като Dior, Elie Saab, Phillip Plein, MaxMara и Guess.