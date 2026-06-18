България е на първо място в ЕС по златни медали на глава от населението. По време на традиционната "Олимпийска закуска“ с олимпийци, ръководители на националните отбори, партньори и медии, Vivacom обяви, че продължава своята подкрепа към тях и през 2028 г. Компанията дарява 58 675 лв. | 30 000 евро на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки в България (СООПН). С това дарение общата подкрепа за талантите на България от Vivacom възлиза общо на 316 844 лв. | 162 000 евро.

Vivacom подкрепя Сдружението в подготовката и участието на националните отбори в международни олимпиади по природни науки. Освен с финансова подкрепа от 2020 г. Vivacom е и технологичен и логистичен партньор на Сдружението като предоставя устройства, зали и мобилни услуги за подготовката на талантите за предстоящите състезания.

"Когато български ученици се нареждат сред най-добрите в света, това е успех не само за тях, но и за цялото общество. Искрено вярвам, че тези млади хора заслужават подкрепата ни, защото те са нашето бъдеще – те са следващите учители, лекари, инженери. Затова от 2020 година заставаме зад олимпийските отбори по природни науки, защото подкрепата за знанието и талантите е една от най-ценните инвестиции, които можем да направим за бъдещето на България“, каза Асен Великов, Главен изпълнителен директор на Vivacom.

Акцент по време на събитието бяха постиженията на олимпийците през 2025 г. Българските ученици са спечелили общо 39 медала от международни олимпиади, от които 8 златни. Българският отбор по информатика зае четвърто място в света с два златни и два сребърни медала, по лингвистика страната ни спечели две златни отличия с абсолютно първо и второ място в света, а по астрономия и астрофизика българските ученици завоюваха три златни медала. Заедно с останалите европейски, балкански, младежки и момичешки олимпиади, общо завоюваните медали за годината са 97 - 15 златни, 40 сребърни и 42 бронзови.

От своя страна един от най-дългогодишните ръководители на националния отбор по математика проф. Емил Колев посочи, че България е сред държавите с дългогодишни традиции и значим принос в развитието на международните олимпиади по математика.

"Очевидно страната ни има много талантливи деца. Успехите ни се дължат на изградената система за откриване и развитие на таланти", допълни проф. Колев.

ГАЛЕРИЯ: България е на първо място в ЕС по златни медали на глава от населението ‹ ›

Елена Йорданова, златен медалист от международната олимпиада по астрономия посъветва учениците, които ще се занимават с това: "Да не чакат подходящия момент, защото той никога няма да дойде, а да поемат инициативата."

"Олимпийското сдружение ще продължи да споделя цифри и истории от олимпиадите, в които идват светли умове и излизат авторите на бъдещето — в науката, бизнеса, неправителствения сектор, политиката… Нека не приемаме за даденост тази магия. Нека я уважаваме, подкрепяме и разказваме. Заедно. Защото, когато България подкрепя най-умните си деца, България става по-голяма от границите си, а светът става по-добър. Медалите не са краят на пътя. Те са началото“, каза Елена Маринова, член на УС на Сдружение на олимпийските отбори по природни науки.

По време на събитието бяха представени и данни за историческите постижения на България в международните олимпиади по науки. Страната ни е основала три международни олимпиади – по информатика, лингвистика и изкуствен интелект. Международната олимпиада по изкуствен интелект, създадена по българска инициатива през 2024 г., днес е най-бързо развиващата се международна научна олимпиада в света, с участници от над 100 държави.

Освен това, за последните три години новините в българските медии, свързани с олимпийците по науки, са се увеличили почти 3 пъти. От близо 550 публикации през 2023 г., през 955 статии през 2024 г., отразяването на олимпийските постижения в традиционни и онлайн медии достигат 1350 през 2025 г.