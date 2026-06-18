Каспър Рууд вече е женен мъж! Трикратният "мейджър" финалист се радва на прекрасна година в личен план, след като преди броени месеци стана баща на малката Рафаела, а вчера норвежецът мина под веничлото с дългогодишната си любов - Мария Галигани.

Младоженците се запознават в нощен клуб в Осло през 2018-та, като Галигани е дипломиран психолог и се занимава с изготвяне на режими за здравословно хранене, но също така е почти неизменна част от екипа на своя любим, с когото пътува заедно почти навсякъде през последните години.

Двамата влюбени организираха красиво сватбено тържество в "Гран хотел Син Нет" в Майорка, продължило 2 дни. Близки и приятели на Рууд и Галигани се включиха в него, като празникът предложи на гостите много испанска храна, цветен дрескод, голф и йога, а тенис мотивите не липсваха в градината на хотела, пише tennis.bg.