Впечатляващи червени спрайтове бяха заснети от района на късноантичната крепост Цари Мали град в България около 22:00 ч. на 14 юни 2026 г. Уникалното природно явление е генерирано от мощна и силно активна гръмотевична буря над територията на Сърбия, намираща се на приблизително 340 километра разстояние от позицията на камерата.

Наблюдението стана възможно благодарение на перфектните метеорологични условия в нощните часове.

Какво представляват червените спрайтове

Спрайтовете представляват изключително краткотрайни електрически разряди, които се образуват много високо над активните гръмотевични облаци – в мезосферата, на височина между 50 и 90 километра. Те се появяват като специфични червеникави светлинни структури и се нареждат сред най-интересните, но и най-трудни за улавяне и наблюдение атмосферни явления на планетата ни.

Научна стойност на наблюдението

Благодарение на отличната и ясна видимост през нощта, съчетана със силната електрическа активност на сръбската буря, редките светлинни разряди са били успешно регистрирани от територията на България, въпреки огромното разстояние до гръмотевичния комплекс, информира Meteo Balkans. Подобни високопланински наблюдения притежават огромна стойност както за любителите на метеорологията и фотографията, така и за задълбочените научни изследвания на процесите в горната атмосфера и деликатното взаимодействие между гръмотевичните бури и земната йоносфера.