Една от най-обсъжданите двойки в родния шоубизнес – Глория Петкова и Даниел Петканов, се оказа в центъра на горещи светски слухове. Потърсена специално за коментар, моделът и инфлуенсър за първи път проговори за отношенията им, но вместо да внесе яснота, тя предпочете да запази пълна мистерия, като нито потвърди, нито отрече слуховете за раздяла.

На този етап не мога и не искам да коментирам темата, защото първо трябва да го обсъдя с Даниел. Това мога да кажа засега, отсече Глория.

Съмненията за сериозна криза между двамата пламнаха в социалните мрежи, след като фенове забелязаха, че те отдавна не са се появявали заедно. Масло в огъня наляха и поредица от странни сторита и постове на Глория, посветени на "фалшивата любов" и "измамните мъже".

Историята на една голяма любов

Любовта между Дани и Глория пламна по време на участието им в риалити формата "Трейтърс", след което двамата много бързо решиха да заживеят под един покрив. Събирането им беше съпътствано от сериозен размисъл, тъй като и двамата са родители на тийнейджъри. Преди време Глория сподели, че е трудно да предприемеш такава стъпка, когато си отговорен за спокойствието на детето си, но бе щастлива, че Анабел и Габриел са се обикнали като брат и сестра.

Дали многозначителните публикации на модела са просто моментни емоции, или задружното семейство наистина преминава през труден етап, предстои да разберем.