Бойка Михайлова Велкова е българска актриса. Родена е в София на 16 юни 1958 г. Завършва "Актьорско майсторство“ във ВИТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 1983 г. в класа на проф. Димитрина Гюрова. По-късно специализира в Театрален институт "Ли Страсбърг“ в Ню Йорк.

Има специализация по режисура при проф. Кама Гинкас през 2016 г. в Санкт Петербург, магистратура по режисура при проф. Чавдар Кръстев в Югозападен университет "Неофит Рилски“ (2015 г. – 2016 г.) като редовна студентка, магистратура по режисура при проф. Красимир Спасов в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ като наблюдател (2013 г. – 2015 г.).

Работила е в Драматичен театър-Русе, Драматичен театър-Пловдив, Театър "София“, Театър "Сълза и смях“, Театър "Българска армия“. Сред по-важните ѝ театрални роли са: Агафя Тихоновна в "Женитба“ от Николай Гогол, Елена Андреевна във "Вуйчо Ваньо“, Олга в "Три сестри“ и Аркадина в "Чайка“ от А. П. Чехов, Естел в "При закрити врати“ от Жан-Пол Сартр, Тамар в "Йонадав“ от Питър Шафър, Виола в "Дванайсета нощ“ от Уилям Шекспир, Мей в "Побъркани от любов“ от Сам Шепърд, Мадам Тербуш в "Развратника“ от Ерик-Еманюел Шмит, Марта в "Кой се страхува от Вирджиния Улф“ от Едуард Олби, Мисис Чивли в "Идеалният мъж“ от Оскар Уайлд, Бланш в "Трамвай "Желание“ от Тенеси Уйлямс, Мис Робинсън в "Абсолвента“ от Тери Джонс и др.

От 2010 г. е в трупата на Народен театър "Иван Вазов“, където сред нейните роли са: Дора в "Две“ от Таня Шахова, Мери Тайроун в "Дългият път на деня към нощта“ от Юджийн О`Нийл, Стиви в "Козата, или Коя е Силвия?“ от Едуард Олби, Елизабет Първа в "Цветът на дълбоките води“ от Оля Стоянова, както и авторският спектакъл "Пътят на Афродита“ по текстове на Исабел Алиенде.

Носител е на множество театрални награди, между които: Награда за женска роля на ИКАР 1999 за Олга в "Три сестри“, АСКЕЕР 2000 за женска роля за Елена Андреевна във "Вуйчо Ваньо“, АСКЕЕР 2005 за женска роля за Мис Робинсън в "Абсолвентът“, ИКАР 2008 за Аркадина в "Чайка“.

През този сезон на сцената на Народен театър "Иван Вазов“ можете да гледате Бойка Велкова в спектаклите "Театър“, "Хеда Габлер“, "Куклен дом, втора част“, "Цветът на дълбоките води“, "Две“, "Пътят на Афродита“, "Големанов“ и "Едни момичета“.

Съпруга е на Теодосий Спасов. Честит рожден ден!