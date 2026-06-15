Анжела Тошева Тошева е родена на 15 юни 1961 г. Тя е българска пианистка, камерна музикантка, педагог по пиано и камерна музика и редактор. Тя е съдиректор на издателството за психоакустични изкуства и музика Orange Factory заедно с Михаил Големинов. Родена в София, Тошева завършва Софийската музикална академия през 1984 г.

Важен момент в развитието ѝ е срещата с Дьордь Шебок по време на летните му майсторски класове в Унгария и Швейцария. Учила е и при Кетил Хаугсанд. През 1991 г. Тошева защитава докторска степен на тема "Теория на интерпретацията в камерната музика“, върху която работи пет години, докато преподава камерна музика в Музикалната академия в София като асистент на проф. Димитър Козев.

Като изпълнител, тя е имала множество солови и камерни концерти в България, с музика, варираща от Уилям Бърд и Куперин до Лигети и Адамс и с български съвременни композитори като Лазар Николов, Константин Илиев, Иван Спасов, Васил Казанджиев, Михаил Големинов, Георги Арнаудов, което я прави основен популяризатор на съвременната музика в България.

В чужбина е изнасяла концерти в САЩ, Канада, Бразилия, Португалия, Ирландия, Норвегия, Франция, Италия, Русия, Турция. През 1996 г. е водила международен майсторски клас в Бордо, Франция. През 1997 г. е поканена от Музикалния факултет на Университета в Сао Пауло да изнесе семинар по съвременна музика и произведения за пиано от Бела Барток, както и да изнесе дванадесет концерта за съвременна и класическа музика.

Честит 65-и рожден ден!