Григор Димитров сподели неща от личния си живот, за които преди не е говорил в медийното пространство. Широкоизвестен факт е, че българинът никога не е консумирал алкохол, но сега той за първи път разкри истинските причини да вземе решение никога в своя живот да не изпие нито едно питие.

"Никога не съм опитвал алкохол. Това се дължи на времето ми в Барселона. когато тренирах в академията "Санчес-Касал". Тогава бях на 16 години и излизах толкова често, че никой нямаше да повярва във възможността да стана професионален тенисист, ако беше видял как живея. Забавлявах се много в академията, създавах нови приятелства и купонясвахме по цяла нощ от понеделник до неделя. Прибирах се някъде около 7 сутринта, лягах да поспя за 2 часа, вземах си сака за тенис и отивах директно към тренировка.

Живеех по този начин с месеци, ако не и около 1-2 години. Целият смисъл от историята е, че почти всички мои приятели пиеха и виждах какво им причини това. Просто тази картина се запечата в съзнанието ми и смятах, че аз също няма да имам никакъв самоконтрол, ако започна да пия алкохол и реших никога да не го опитвам" - разказва най-добрият български тенисист.