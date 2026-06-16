През 2025 г. 85% от водите за къпане в Европа притежават отлично качество, като България се нарежда сред лидерите на континента с впечатляващите 96,9% отлични показатели. Данните са оповестени в публикувания от Европейската комисия годишен доклад за състоянието на водните площи за плаж.

Общото качество на водите за къпане на Стария континент остава стабилно в сравнение с предходната година. Статистиката обхваща всички наблюдавани места в Европейския съюз, като 96% от тях покриват минималните стандарти за качество, а едва 1,5% получават най-ниската оценка – "лоши“.

Държавите с най-чисти води

Най-високият дял на зони за къпане с отлично качество е отчетен в четири европейски страни, които постигат или надхвърлят границата от 95%. Това са: Австрия, България, Кипър, Гърция

Как се определя безопасността на водата

Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), в сътрудничество с Комисията, е подготвила официална оценка и интерактивна карта, които улесняват плувците в откриването на най-безопасните места за летен отдих. Експертите проверяват годността на водата, като се фокусират основно върху нивата на бактерии, способни да предизвикат сериозни заболявания у хората.

Трайното въздействие на европейското законодателство

Високите стандарти и постоянното подобряване на показателите през последните години се дължат на дългосрочното влияние на правото на Европейския съюз. Основна роля за този напредък имат Директивата на ЕС за водите за къпане и други съпътстващи нормативни актове. Положителният резултат е постигнат благодарение на внедряването на по-модерни практики за управление и мониторинг, сериозните инвестиции в градски пречиствателни станции за отпадъчни води, както и чрез оптимизиране на системите за събиране на отпадъчните води на територията на общността.