Ако и вие сте от хората, които редовно си поръчват дреболии, дрехи или джаджи от азиатските платформи за по няколко лева, имам лоша новина за вас. Изглежда, че на безкрайния купон на евтиния онлайн шопинг му се вижда краят. Европейският съюз реши окончателно да затвори вратичката, която позволяваше да пазаруваме безмитно от сайтове като Temu, Shein и AliExpress, стига поръчката ни да е под 150 евро.

От 1 юли 2026 г. правилата се променят радикално. Брюксел въвежда временна такса от 3 евро, която ще се начислява за всяка отделна категория продукти в колета ни. И това няма да е просто за седмица-две - мярката ще остане в сила поне до лятото на 2028 г.

Защо се случва това? Накратко - на европейските власти им писна от тарикатлъци. Досега масово се прилагаше схемата големи поръчки да се разделят изкуствено на няколко по-малки пакета или цената им да се занижава умишлено по документите, само и само да се прескочи границата от 150 евро. Преди време митниците си затваряха очите, защото нямаха капацитет да се занимават с милиони дребни пратки. Днес обаче всичко е дигитализирано и проследяването на всяко пакетче вече не е никакъв технически проблем.

А мащабите на това пазаруване станаха наистина стряскащи. Само за една година, между 2023 и 2024 г., броят на евтините пратки, влезли в ЕС, е скочил двойно. От 2,3 милиарда на космическите 4,6 милиарда пакета! Данните от Полша например показват, че за една година там се генерират по 100 милиона пратки от азиатските гиганти, главно от млади хора в големите градове, които правят малки поръчки на средна стойност около 28 евро.

Какво означава това за нас, потребителите? Ако си харесате блуза за 5 евро и калъф за телефон за 2 евро, но те идват като различни категории, таксите могат лесно да удвоят или утроят крайната цена на поръчката ви. Икономическата логика да чакаш две седмици за нещо евтино просто изчезва. Очертава се сериозна промяна в навиците ни и май ще трябва да се научим да пазаруваме по-разумно и по-локално.