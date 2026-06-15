Европейският съюз подготвя мащабни законодателни промени в сектора на въздушния транспорт, които целят да направят правилата по-ясни и да защитят милионите пътници от закъснения, скрити такси и нерегламентирани практики. Новата уредба, която предстои да получи окончателно одобрение, може да доведе до едни от най-съществените реформи в правата на пътуващите в рамките на ЕС през последните години.

Според постигнатото споразумение между Съвета на ЕС и Европейския парламент се запазва правото на пътниците да получават парични обезщетения в размер между 250 и 600 евро. Точната сума ще продължи да зависи от дължината на дестинацията и продължителността на реализираното закъснение. При далечни полети над 3500 километра максималната компенсация от 600 евро ще се изплаща в случаите, когато закъснението надхвърли четири часа или когато полетът бъде изцяло анулиран от авиокомпанията.

Една от ключовите промени задължава авиокомпаниите да включват в първоначалната цена на самолетния билет не само малка лична чанта, побираща се под предната седалка, но и стандартен ръчен куфар с колелца. Мярката има за цел да премахне допълнителните такси, които нискотарифните превозвачи налагат за кабинен багаж. Въпреки че съществуват опасения за евентуално покачване на стартовите тарифи, пътниците ще имат възможност да се откажат от куфара срещу съответно намаление на цената. Самите параметри за размер и тегло на багажа остават в преценката на компаниите, но се въвеждат улеснения за внасяне на музикални инструменти в салона.

Новите разпоредби забраняват на авиокомпаниите да таксуват допълнително родители или придружители, за да седнат на съседни места до деца под 14-годишна възраст. Същата законова защита и право на безплатно настаняване един до друг ще важи и за хората с увреждания и лицата, които ги придружават по време на пътуването.

Превозвачите ще бъдат задължени да предоставят напълно ясна и достъпна информация относно начините за подаване на искове за обезщетение. Потребителите ще запазят правото си да търсят своите компенсации както самостоятелно, така и чрез специализирани посреднически компании, които управляват административния процес срещу уговорен процент от изплатената сума.

Въвеждат се нови дефиниции за ситуациите, в които превозвачите не носят вина за промените в разписанието. За извънредни обстоятелства ще се приемат единствено събития извън контрола на авиокомпанията, като например тежки метеорологични условия. При такива случаи пътниците ще имат право единствено на възстановяване на пълната стойност на билета, но не и на допълнително финансово обезщетение. Европейските институции изрично отхвърлиха възможността техническите неизправности да се считат за извънредно обстоятелство, което ще ограничи възможностите на компаниите да избягват плащания при технически проблеми.

За да станат реалност, текстовете на споразумението трябва да бъдат окончателно одобрени от Европейския парламент, като гласуването е насрочено за юли. При успешно приемане на законодателния пакет, новите правила ще започнат да се прилагат официално през втората половина на 2027 г. Дотогава в сила остава настоящата правна уредба за въздушен транспорт в общността.