Автошкола-фантом в Чехия вероятно е била посредник при издаването на шофьорските книжки на двамата водачи, замесени в тежката катастрофа на "Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души. Данните идват на фона на мащабно разследване на предполагаема корупционна схема в чешкия град Черношице.

Според чешките власти схемата е действала като добре организирана мрежа с участието на служители на изпитни комисии, инструктори и посредници. Разследвани са общо 16 души. По данни на разследването услугата е струвала между 4000 и 5000 евро и е била насочена основно към граждани на държави от Източна Европа.

Говорителят на Министерството на транспорта на Чешката република Франтишек Йемелка заяви, че издаването на книжките е част от текущо наказателно производство, инициирано от самото министерство.

Проверяват се случаи, при които изпитващи са приемали подкупи, за да допускат кандидати до успешно завършване на изпита въпреки допуснати грешки. Разследват се и сигнали за издадени книжки без реално проведени изпити или без необходимите часове по кормуване.

По официални данни 6265 български граждани притежават шофьорски книжки, издадени в Чехия. Въпреки това българите представляват едва 2,2% от клиентите на разследваната схема, като най-много са гражданите на Украйна и други източноевропейски държави.

Според информацията от Прага двамата шофьори, участвали в катастрофата на "Челопешко шосе“, най-вероятно са преминали през подобна школа-фантом. Представителят на "Европейски център за транспортни политики“ Ангел Попов смята, че предприетите у нас проверки са закъснели. По думите му случаят показва, че има и други водачи, които не са били обхванати от превантивен контрол.

Председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка Йонко Иванов коментира, че проблемът не е само в подготовката на водачите, а и в усещането за безнаказаност и липсата на достатъчен контрол.

Според Ангел Попов съществуват и съмнения за нередности в дейността на някои автошколи в България. Той посочва случаи, при които има разминавания между броя на обучаваните курсисти и официално отчетените данни.

Кога ще приключи разследването в Чехия засега не е ясно. Според местните власти обработката на документите и събирането на доказателства може да отнеме месеци.