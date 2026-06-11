Общинското жилище, в което живее Васил Филипов – един от обвиняемите по случая с тежката катастрофа на "Челопешко шосе“ в София, може да бъде отнето след приключване на съдебното производство. Това заяви кметът на район Кремиковци Лилия Донкова.

По думите ѝ действащата наредба на Столична община предвижда прекратяване на настаняването в общинско жилище при ефективна присъда над две години.

Според наредба на Столична община, ако наемател получи ефективна присъда за повече от 2 години, няма право да живее в жилището. Така че ние ще се възползваме със сигурност от тази процедура. Въпросът е, че трябва да изчакаме присъдата, коментира Донкова. пред вестник "Телеграф“

Спор за общинското жилище

Кметът обясни, че Филипов живее в общинско жилище от години. По думите ѝ през миналата година договорът е бил прекратен, след като съпругата му е закупила имот на детето си.

По наредба и един квадратен метър да имате в Столична община, нямате право на общинско жилище, посочи Донкова.

Тя допълни, че съдът е отменил решението на администрацията с аргумента, че не е доказано дали закупеното жилище е годно за обитаване. Според нея съдебното решение не подлежи на обжалване.

Проверки и мерки за безопасност

По данни на районната администрация Филипов е декларирал доходи от работа в строителния сектор, като по документи те са близки до минималните. Донкова заяви още, че вторият обвиняем по случая – Траян, не живее в общинско жилище.

След тежкия инцидент район "Кремиковци“ е поискал от Столична община допълнителни мерки за безопасност по пътя.

"Още в понеделник подадохме искане до Столична община за поставяне на пътни неравности, повдигнати пешеходни пътеки и камери за скорост на няколко места“, каза тя.

По думите ѝ и преди са били правени подобни предложения за "Челопешко шосе“, но са били отхвърляни заради статута му на трасе на градския транспорт.

Пострадал може да остане инвалид

Междувременно стана ясно, че един от пътниците, пострадали при катастрофата, вероятно ще остане с трайни увреждания.

Това съобщи началникът на операционния блок в УМБАЛ "Св. Анна“ д-р Станислав Милев за bTV.

"Въпреки бързата намеса на медицинските екипи на място и в шокова зала, травмите на единия от пациентите са изключително сериозни и има реална опасност за живота му“, обясни лекарят.

По думите му пострадалият е със счупвания на бедрената кост и предмишницата и в бъдеще ще има последици от травмите.

Разследването продължава

Васил Филипов също е бил опериран в болница "Св. Анна“, като състоянието му се подобрява. Органите на реда продължават разследването на причините за катастрофата.

Припомнчме, че при инцидента загинаха четирима души – двама пътници в автобуса на градския транспорт и двама души от автомобилите, участвали в гонката.