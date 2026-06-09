Софийският градски съд не разгледа искането на прокуратурата за определяне на постоянен арест на Васил Филипов, който е един от обвиняемите за тежката катастрофа на "Челопешко шосе“. Причината за отлагането е здравословното състояние на мъжа, който не успя да се яви в съдебната зала, информира Plovdiv24.bg.

Причина за отлагане на заседанието

Васил Филипов в момента се намира в Клиника по неврохирургия. Медицинските екипи го подготвят за извършване на операция на гръбначния стълб, което прави присъствието му в съда невъзможно. Поради тази причина магистратите не дадоха ход на искането за налагане на най-строгата мярка за неотклонение спрямо него.

Съд в болничната стая за втория задържан

Правосъдието по казуса обаче продължава за другия обвиняем. Днес в 10:00 часа е насрочено разглеждането на мярката за неотклонение на втория задържан за инцидента – Траян Филипов. Неговото заседание ще се проведе при необичайни условия, тъй като магистратите ще заседават директно в болничната стая в УМБАЛСМ "Пирогов“, където той е настанен за лечение.

История на тежкия инцидент

Тежката катастрофа стана миналия петък на "Челопешко шосе“ по време на незаконна гонка между два автомобила. При инцидента се преобърна автобус, който в същия момент е предприемал ляв завой. Произшествието отне живота на четирима души – двама индийски граждани, пътували в автобуса, и двама пътници, намирали се в състезаващите се коли.

Награди за спасителите

Минути след сблъсъка на мястото са пристигнали аварийни екипи. Вътрешният министър вече награди четиримата пожарникари, които благодарение на бързите си и професионални реакции непосредствено след инцидента успяха да спасят десетки човешки животи.