В Народното събрание е постъпило искане от временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител Ангел Георгиев.

Искането е по наказателно дело от общ характер, разглеждано от Софийския районен съд.

Обвиненията са за причиняване на лека телесна повреда при квалифицирани обстоятелства и за хулиганство.

С писмо от 10 юни председателят на Народното събрание е уведомил депутата за постъпилото искане и за възможността да се запознае с приложените по случая материали.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Ангел Георгиев бе избран за депутат в 52-ото Народно събрание от 16 МИР Пловдив-град.

Предложението е на Софийска районна прокуратура и е във връзка със спряно с определение на Софийския районен съд (СРС) от 24 април наказателно дело срещу депутата поради наличието на имунитет. Ангел Георгиев е предаден на съд в качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди.

С решение на ЦИК от 24.04.2026 г. Георгиев е обявен за народен представител и след полагането на клетва на 30.04.2026 г. се явява лице с имунитет. Деянията, за които спрямо Георгиев е повдигнато обвинение с обвинителен акт, съставляват престъпления от общ характер. Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред СРС може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител, съобщават от прокуратурата.

Георгиев е съподсъдим заедно с бивш депутат от "Възраждане" Веселин Вешев. Двамата бяха задържани по време на протест за оставката на правителството пред регионалното министерство на 27 януари 2020 г. и по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицаи, съпротива срещу орган на властта и хулиганство. Двамата твърдят, че те са били бити от полицаи, които дори употребили електрошок срещу единия.